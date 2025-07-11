Деталі

Кошти підуть на оновлення інфраструктури, удосконалення систем енергоменеджменту, автоматизацію процесів і підтримку працівників, зокрема жінок і осіб з інвалідністю. Також планується розробка корпоративної стратегії декарбонізації, спрямованої на скорочення або повне усунення викидів вуглецю, насамперед вуглекислого газу.

Кредит підтримується гарантією ЄС у рамках програми Ukraine Investment Framework (UIF MIIR), яка покриває 15% ризиків. Крім того, «Нова пошта» може отримати інвестиційний грант до €1,5 млн від фондів TaiwanBusiness – ЄБРР та Crisis Response Special Fund (CRSF).

ЄБРР підтримує розвиток «Нової пошти» з 2018 року, реалізувавши з компанією вже чотири проєкти.

Контекст

«Нова пошта» – лідер поштових і кур’єрських послуг в Україні, що має понад 12 000 відділень, 27 000 поштоматів і 34 000 працівників, обслуговуючи щомісяця більш ніж 11 млн клієнтів. Проєкт, який очікує схвалення у червні 2025 року, стане п’ятою ініціативою у співпраці ЄБРР із групою Nova.

У травні 2025 року компанія повідомила про скорочення близько 2900 працівників (менше 10% штату). ЄБРР зазначив, що цей процес відповідає умовам кредитної угоди, включаючи прозорий механізм розгляду скарг, співпрацю з профспілкою та відсутність судових спорів.

Торік ЄБРР виділив «Новій пошті» кредит на €70 млн для інвестицій 2024 року. Згідно з фінансовим звітом за І квартал 2025 року, чистий дохід компанії зріс на 20,7%, до 14,33 млрд грн, тоді як чистий прибуток знизився на 21,4%, до 567,7 млн грн. Бенефіціари компанії – Володимир Поперешнюк і Вячеслав Климов. На початок квітня 2025 року кредиторська заборгованість «Нової пошти» сягнула 13,51 млрд грн, включаючи банківські кредити та облігації серій Е і F на 1 млрд грн кожна.