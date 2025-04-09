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Экс-глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ со скамьи суда

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Бывший руководитель Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров, обвиняемый в злоупотреблении служебным положением, по собственной инициативе мобилизовался в ряды ВСУ на завершающей стадии рассмотрения дела, сообщили «Интерфакс-Украина» в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

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Ключевые факты

  • «На этапе судебных дебатов по делу злоупотребления служебным положением, где Насиров и бывший руководитель департамента ГФС (Владимир Новиков) являются обвиняемыми, защитник Насирова подал ходатайство об остановке уголовного производства в связи с мобилизацией своего подзащитного», – сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
  • По ее словам, защитник Насирова предоставил суду копию приказа о том, что Насиров с 7 апреля зачислен в списки личного состава воинской части.
  • Высший антикоррупционный суд (ВАКС) должен принять решение по этому ходатайству 11 апреля.
  • Согласно документу, который есть в распоряжении «Укринформ», 7 апреля Насиров был назначен на должность сапера 1-го инженерно-саперного отделения 1-го инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения с окладом в 2640 грн.
  • Основанием для зачисления в воинскую часть стала справка о прохождении военно-врачебной комиссии от 30 января 2025 года.

Контекст

17 октября 2022-го НАБУ и САП заявили о разоблачении экс-главы ГФС Насирова в получении от владельца агрохолдинга Олега Бахматюка рекордной взятки в размере $5,5 млн и свыше €21 млн.

2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего главы ГФС и его советника завершили, а 24 мая дело было направлено в суд. Расследование по подозрению владельца агрохолдинга завершили в апреле 2023-го. В феврале 2024 года обвинительный акт к нему был направлен в суд.

В сентябре 2023-го ВАКС освободил Насирова от уголовной ответственности за служебный подлог в связи с истечением срока давности, в то же время обвинение в злоупотреблении служебным положением оставалось.

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