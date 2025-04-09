Екскерівник ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ з лави суду

Колишній керівник Державної фіскальної служби (ДФС) України Роман Насіров, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем, за власною ініціативою мобілізувався до лав ЗСУ на завершальній стадії розгляду справи, повідомили «Інтерфакс-Україна» в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Ключові факти

«На етапі судових дебатів по справі зловживання службовим становищем, де Насіров і колишній керівник департаменту ДФС (Володимир Новіков) є обвинуваченими, захисник Насірова подав клопотання про зупинення кримінального провадження у звʼязку з мобілізацією свого підзахисного», – повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.

За її словами, захисник Насірова надав суду копію наказу, що Насіров з 7 квітня зарахований до списків особового складу військової частини.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) має прийняти рішення щодо цього клопотання 11 квітня.

Згідно з документом, який є у розпорядженні «Укрінформ», 7 квітня Насіров був призначений на посаду сапера 1-го інженерно-саперного відділення 1-го інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення з окладом у 2640 грн.

Підставою для зарахування до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня 2025 року.

Контекст

17 жовтня 2022-го НАБУ і САП заявили про викриття ексголови ДФС Насірова на отриманні від власника агрохолдингу Олега Бахматюка рекордного хабаря у розмірі $5,5 млн і понад €21 млн.

2 лютого 2023 року розслідування щодо колишнього голови ДФС і його радника завершили, а 24 травня справу скерували до суду. Розслідування за підозрою власника агрохолдингу завершили у квітні 2023-го. У лютому 2024 року обвинувальний акт щодо нього скерували до суду.

У вересні 2023-го ВАКС звільнив Насірова від кримінальної відповідальності за службове підроблення у звʼязку зі спливом строку давності, водночас обвинувачення у зловживанні службовим становищем залишалося.