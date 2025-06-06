Европейский Союз рассматривает возможность включения России в «серый список» стран с недостаточным контролем за отмыванием денег. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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По информации представителей Еврокомиссии, большинство депутатов Европарламента поддерживают добавление России в этот список, хотя окончательное решение еще не принято. Маркус Фербер, депутат от Германии и координатор экономических вопросов в Европейской народной партии, отметил, что предложение о включении России имеет «значительную поддержку».

Включение в «серый список» ЕС негативно влияет на репутацию страны. Финансовые учреждения в других государствах должны применять дополнительные проверки при операциях с компаниями или гражданами страны, что усложняет платежи и повышает расходы на их обработку.

Ожидалось, что обновленный список будет утвержден на этой неделе, но, по данным FT, Еврокомиссия отложила решение на начало следующей недели по «административным или процедурным причинам». Для принятия списка нужна поддержка большинства евродепутатов, которые могут только утвердить или отклонить его полностью без возможности внесения изменений.

Добавление России, которая находится под санкциями ЕС из-за агрессии против Украины, может способствовать одобрению списка, считают представители разных фракций Европарламента.

«Серый список» ЕС обычно соответствует списку Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF), созданной в 1989 году по инициативе G7 для борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Согласно FT, предыдущая версия европейского списка была почти идентичной списку FATF.

В новый список предлагают добавить Алжир, Анголу, Кению, Кот-дʼИвуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибию, Непал и Венесуэлу, а исключить Барбадос, Гибралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Уганду и ОАЭ.

Контекст

Россия была членом Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF) с 2003 года, однако в 2023-м, после полномасштабного вторжения в Украину, ее членство было приостановлено. С тех пор FATF неоднократно обсуждала возможность включения России в «черный или серый список», однако каждый раз принимала решение воздержаться от этого шага.