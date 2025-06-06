Європейський Союз розглядає можливість включення Росії до «сірого списку» країн із недостатнім контролем за відмиванням грошей. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Деталі

За інформацією представників Єврокомісії, більшість депутатів Європарламенту підтримує додання Росії до цього списку, хоча остаточне рішення ще не прийнято. Маркус Фербер, депутат від Німеччини та координатор економічних питань у Європейській народній партії, зазначив, що пропозиція включення Росії має «значну підтримку».

Включення до «сірого списку» ЄС негативно впливає на репутацію країни. Фінансові установи в інших державах повинні застосовувати додаткові перевірки під час операцій із компаніями чи громадянами такої країни, що ускладнює платежі та підвищує витрати на їхню обробку.

Очікувалося, що оновлений список затвердять цього тижня, але, за даними FT, Єврокомісія відклала рішення на початок наступного тижня через «адміністративні чи процедурні причини». Для ухвалення списку потрібна підтримка більшості євродепутатів, які можуть лише затвердити або відхилити його цілком, без можливості внесення змін.

Додання Росії, яка перебуває під санкціями ЄС через агресію проти України, може сприяти схваленню списку, вважають представники різних фракцій Європарламенту.

«Сірий список» ЄС зазвичай відповідає списку Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (FATF), створеної 1989 року за ініціативи G7 для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Згідно з FT, попередня версія європейського списку була майже ідентичною списку FATF.

До нового списку пропонують додати Алжир, Анголу, Кенію, Кот-д’Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібію, Непал і Венесуелу, а виключити Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Уганду та ОАЕ.

Контекст

Росія була членом Міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (FATF) з 2003 року, однак у 2023-му, після повномасштабного вторгнення в Україну, її членство було призупинене. Відтоді FATF неодноразово обговорювала можливість включення Росії до «чорного або сірого списку», проте щоразу ухвалювала рішення утриматися від цього кроку.