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ЕС планирует создать фонд на €100 млрд для поддержки Украины – Bloomberg

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Европейский Союз рассматривает возможность создания фонда на €100 млрд для долгосрочной поддержки Украины, поскольку у войны с Россией нет признаков завершения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Подробности

  • Фонд может стать частью семилетнего бюджета ЕС, который будет представлен в июле. В случае одобрения странами-членами финансирование начнется в 2028 году, обеспечивая стабильную помощь Украине.
  • Этот шаг усилит роль Европы в поддержке Украины на фоне сокращения помощи от США, где администрация Дональда Трампа выразила скептицизм по поводу дополнительной поддержки и временно приостановила поставки оружия на прошлой неделе, хотя впоследствии это решение было отменено.
  • Новый фонд будет основываться на такой модели: Европейская комиссия будет предоставлять гранты и дешевые кредиты, привязанные к реформам для интеграции Украины в ЕС.
  • Предложение будет обсуждаться до публикации Многолетней финансовой программы ЕС 16 июля, хотя некоторые детали могут появиться позже. В июне Еврокомиссия сообщила министрам финансов ЕС, что потребности Украины покрыты до начала 2027 года, но предупредила о возможном бюджетном дефиците из-за войны, уменьшении международной помощи и экономическом спаде. В частности, в этом году ожидается рост расходов на оборону на $8,4 млрд, финансируемый внутренними ресурсами.
  • Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис заявил 8 июля, что ЕС рассматривает различные варианты финансирования, включая бюджет ЕС и доходы от российских активов, чтобы обеспечить поддержку Украине «столько, сколько необходимо», после оценки МВФ потенциального дефицита финансирования.

Контекст

ЕС – один из основных доноров Украины. С начала российского вторжения в 2022 году ЕС предоставил Украине почти €160 млрд, включая пакет на 50 млрд грантов и кредитов до 2027 года и кредитный механизм на $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов в рамках G7.

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