Європейський Союз розглядає можливість створення фонду на €100 млрд для довгострокової підтримки України, оскільки війна з Росією не має ознак завершення. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Деталі

Фонд може стати частиною семирічного бюджету ЄС, який представлять у липні. У разі схвалення країнами-членами фінансування розпочнеться у 2028 році, забезпечуючи стабільну допомогу Україні.

Цей крок посилить роль Європи у підтримці України на тлі скорочення допомоги від США, де адміністрація Дональда Трампа висловила скептицизм щодо додаткової підтримки та тимчасово призупинила постачання зброї минулого тижня, хоча згодом це рішення було скасовано.

Новий фонд базуватиметься на такій моделі: Європейська комісія надаватиме гранти та дешеві кредити, прив’язані до реформ для інтеграції України до ЄС.

Пропозиція обговорюватиметься до публікації Багаторічної фінансової програми ЄС 16 липня, хоча деякі деталі можуть з’явитися пізніше. У червні Єврокомісія повідомила міністрів фінансів ЄС, що потреби України покриті до початку 2027 року, але попередила про можливий бюджетний дефіцит через війну, зменшення міжнародної допомоги та економічний спад. Зокрема, цього року очікується зростання витрат на оборону на $8,4 млрд, яке фінансуватиметься внутрішніми ресурсами.

Комісар ЄС із питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив 8 липня, що ЄС розглядає різні варіанти фінансування, включаючи бюджет ЄС і доходи від російських активів, щоб забезпечити підтримку Україні «стільки, скільки потрібно», після оцінки МВФ потенційного дефіциту фінансування.

Контекст

ЄС – один із основних донорів України. З початку російського вторгнення у 2022 році ЄС надав Україні майже €160 млрд, включаючи пакет на €50 млрд грантів і кредитів до 2027 року та кредитний механізм на $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів у рамках G7.