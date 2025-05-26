Евро может заменить доллар и принести ЕС большую выгоду, если правительства смогут укрепить финансовую архитектуру и систему безопасности блока, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Из-за нестабильной экономической политики США инвесторы сокращают вложения в долларовые активы, но выбирают золото, потому что не видят в евро надежной замены, пишет Reuters .

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Евро имеет шанс стать глобальной валютой, но для этого нужны глубокие изменения, сказала Лагард, выступая в Hertie School в Берлине 26 мая. Она подчеркнула необходимость создания единого и ликвидного рынка капитала, укрепления правовой базы и развития возможностей безопасности ЕС.

Доля доллара в международных резервах снизилась до 58%, самого низкого уровня за десятилетие, в то время как евро занимает всего 20%. Лагард подчеркнула, что инвесторы, особенно государственные, ищут валюты стран с сильной геополитической позицией и способностью выполнять союзнические обязательства. Для этого ЕС должен усилить военную мощь, чтобы поддерживать партнерства.

Лагард предложила сделать евро основной валютой для международной торговли. Это может быть достигнуто через новые торговые соглашения, улучшение трансграничных платежей и соглашения о ликвидности с ЕЦБ.

Она призвала реформировать экономику еврозоны, ведь рынок капитала остается фрагментированным и не имеет универсального безопасного актива, привлекательного для инвесторов.

Совместное финансирование, которое могло бы увеличить предложение безопасных активов, является проблемой из-за сопротивления стран, таких как Германия, где опасаются, что налогоплательщики будут оплачивать долги других государств.

Лагард отметила, что успех реформ принесет значительные выгоды: более низкие затраты на заимствование, защиту от колебаний валютных курсов и устойчивость к международным санкциям.

Контекст

Роль доллара как мировой резервной валюты ослабевает из-за нестабильной экономической политики США, в частности после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Его угрозы ввести 50% пошлины на товары ЕС с 1 мая вызвали беспокойство среди инвесторов. Хотя Трамп отсрочил пошлины до 9 июля после переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, неопределенность в торговых отношениях США и ЕС усилила интерес к альтернативным активам, таким как золото.

Евро, введенное в 1999 году, не смогло существенно ослабить позиции доллара из-за отсутствия интеграции в ЕС.

Финансовая система блока остается незавершенной: рынки капитала раздроблены, а совместное долговое финансирование, как еврооблигации, сталкивается с сопротивлением Германии и Нидерландов. В 2020 году ЕС ввел совместное финансирование для восстановления после COVID-19, но этот механизм не стал постоянным.

Война в Украине и санкции против России подчеркнули важность финансовой устойчивости. ЕС стремится снизить зависимость от доллара, особенно в энергетических и сырьевых расчетах.