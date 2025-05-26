Евро может заменить доллар и принести ЕС большую выгоду, если правительства смогут укрепить финансовую архитектуру и систему безопасности блока, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Из-за нестабильной экономической политики США инвесторы сокращают вложения в долларовые активы, но выбирают золото, потому что не видят в евро надежной замены, пишет Reuters.
Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.
Подробности
- Евро имеет шанс стать глобальной валютой, но для этого нужны глубокие изменения, сказала Лагард, выступая в Hertie School в Берлине 26 мая. Она подчеркнула необходимость создания единого и ликвидного рынка капитала, укрепления правовой базы и развития возможностей безопасности ЕС.
- Доля доллара в международных резервах снизилась до 58%, самого низкого уровня за десятилетие, в то время как евро занимает всего 20%. Лагард подчеркнула, что инвесторы, особенно государственные, ищут валюты стран с сильной геополитической позицией и способностью выполнять союзнические обязательства. Для этого ЕС должен усилить военную мощь, чтобы поддерживать партнерства.
- Лагард предложила сделать евро основной валютой для международной торговли. Это может быть достигнуто через новые торговые соглашения, улучшение трансграничных платежей и соглашения о ликвидности с ЕЦБ.
- Она призвала реформировать экономику еврозоны, ведь рынок капитала остается фрагментированным и не имеет универсального безопасного актива, привлекательного для инвесторов.
- Совместное финансирование, которое могло бы увеличить предложение безопасных активов, является проблемой из-за сопротивления стран, таких как Германия, где опасаются, что налогоплательщики будут оплачивать долги других государств.
- Лагард отметила, что успех реформ принесет значительные выгоды: более низкие затраты на заимствование, защиту от колебаний валютных курсов и устойчивость к международным санкциям.
Контекст
Роль доллара как мировой резервной валюты ослабевает из-за нестабильной экономической политики США, в частности после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Его угрозы ввести 50% пошлины на товары ЕС с 1 мая вызвали беспокойство среди инвесторов. Хотя Трамп отсрочил пошлины до 9 июля после переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, неопределенность в торговых отношениях США и ЕС усилила интерес к альтернативным активам, таким как золото.
Евро, введенное в 1999 году, не смогло существенно ослабить позиции доллара из-за отсутствия интеграции в ЕС.
Финансовая система блока остается незавершенной: рынки капитала раздроблены, а совместное долговое финансирование, как еврооблигации, сталкивается с сопротивлением Германии и Нидерландов. В 2020 году ЕС ввел совместное финансирование для восстановления после COVID-19, но этот механизм не стал постоянным.
Война в Украине и санкции против России подчеркнули важность финансовой устойчивости. ЕС стремится снизить зависимость от доллара, особенно в энергетических и сырьевых расчетах.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.