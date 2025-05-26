Євро може замінити долар і принести ЄС велику вигоду, якщо уряди зможуть зміцнити фінансову архітектуру і систему безпеки блоку, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард. Через нестабільну економічну політику США інвестори скорочують вкладення в доларові активи, але обирають золото, бо не бачать у євро надійної заміни, пише Reuters .

Деталі

Євро має шанс стати глобальною валютою, але для цього потрібні глибокі зміни, сказала Лагард, виступаючи в Hertie School у Берліні 26 травня. Вона наголосила на необхідності створення єдиного й ліквідного ринку капіталу, зміцнення правової бази та розвитку безпекових можливостей ЄС.

Частка долара в міжнародних резервах знизилася до 58%, найнижчого рівня за десятиліття, тоді як євро займає лише 20%. Лагард наголосила, що інвестори, особливо державні, шукають валюти країн із сильною геополітичною позицією та здатністю виконувати союзницькі зобов’язання. Для цього ЄС має посилити військову міць, щоб підтримувати партнерства.

Лагард запропонувала зробити євро основною валютою для міжнародної торгівлі. Це можна досягти через нові торговельні угоди, покращення транскордонних платежів і угоди про ліквідність із ЄЦБ.

Вона закликала реформувати економіку єврозони, адже ринок капіталу залишається фрагментованим і не має універсального безпечного активу, привабливого для інвесторів.

Спільне фінансування, яке могло б збільшити пропозицію безпечних активів, є проблемою через опір країн, таких як Німеччина, де побоюються, що платники податків оплачуватимуть борги інших держав.

Лагард зазначила, що успіх реформ принесе значні вигоди: нижчі витрати на запозичення, захист від коливань валютних курсів і стійкість до міжнародних санкцій.

Контекст

Роль долара як світової резервної валюти слабшає через нестабільну економічну політику США, зокрема, після повернення Дональда Трампа в Білий дім. Його погрози запровадити 50% мита на товари ЄС із 1 травня викликали занепокоєння серед інвесторів. Хоча Трамп відтермінував мита до 9 липня після переговорів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, невизначеність у торговельних відносинах США та ЄС посилила інтерес до альтернативних активів, таких як золото.

Євро, запроваджене в 1999 році, не змогло суттєво послабити позиції долара через брак інтеграції в ЄС.

Фінансова система блоку залишається незавершеною: ринки капіталу роздроблені, а спільне боргове фінансування, таке як єврооблігації, стикається з опором Німеччини та Нідерландів. У 2020 році ЄС запровадив спільне фінансування для відновлення після COVID-19, але цей механізм не став постійним.

Війна в Україні та санкції проти Росії підкреслили важливість фінансової стійкості. ЄС прагне зменшити залежність від долара, особливо в енергетичних і сировинних розрахунках.