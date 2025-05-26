Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Євро може замінити долар: голова ЄЦБ закликала реформувати економіку єврозони

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Крістін Лагард /Getty Images

Крістін Лагард Фото Getty Images

Євро може замінити долар і принести ЄС велику вигоду, якщо уряди зможуть зміцнити фінансову архітектуру і систему безпеки блоку, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард. Через нестабільну економічну політику США інвестори скорочують вкладення в доларові активи, але обирають золото, бо не бачать у євро надійної заміни, пише Reuters.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Деталі

  • Євро має шанс стати глобальною валютою, але для цього потрібні глибокі зміни, сказала Лагард, виступаючи в Hertie School у Берліні 26 травня. Вона наголосила на необхідності створення єдиного й ліквідного ринку капіталу, зміцнення правової бази та розвитку безпекових можливостей ЄС.
  • Частка долара в міжнародних резервах знизилася до 58%, найнижчого рівня за десятиліття, тоді як євро займає лише 20%. Лагард наголосила, що інвестори, особливо державні, шукають валюти країн із сильною геополітичною позицією та здатністю виконувати союзницькі зобов’язання. Для цього ЄС має посилити військову міць, щоб підтримувати партнерства.
  • Лагард запропонувала зробити євро основною валютою для міжнародної торгівлі. Це можна досягти через нові торговельні угоди, покращення транскордонних платежів і угоди про ліквідність із ЄЦБ. 
  • Вона закликала реформувати економіку єврозони, адже ринок капіталу залишається фрагментованим і не має універсального безпечного активу, привабливого для інвесторів.
  • Спільне фінансування, яке могло б збільшити пропозицію безпечних активів, є проблемою через опір країн, таких як Німеччина, де побоюються, що платники податків оплачуватимуть борги інших держав. 
  • Лагард зазначила, що успіх реформ принесе значні вигоди: нижчі витрати на запозичення, захист від коливань валютних курсів і стійкість до міжнародних санкцій.

Контекст

Роль долара як світової резервної валюти слабшає через нестабільну економічну політику США, зокрема, після повернення Дональда Трампа в Білий дім. Його погрози запровадити 50% мита на товари ЄС із 1 травня викликали занепокоєння серед інвесторів. Хоча Трамп відтермінував мита до 9 липня після переговорів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, невизначеність у торговельних відносинах США та ЄС посилила інтерес до альтернативних активів, таких як золото.

Євро, запроваджене в 1999 році, не змогло суттєво послабити позиції долара через брак інтеграції в ЄС. 

Фінансова система блоку залишається незавершеною: ринки капіталу роздроблені, а спільне боргове фінансування, таке як єврооблігації, стикається з опором Німеччини та Нідерландів. У 2020 році ЄС запровадив спільне фінансування для відновлення після COVID-19, але цей механізм не став постійним.

Війна в Україні та санкції проти Росії підкреслили важливість фінансової стійкості. ЄС прагне зменшити залежність від долара, особливо в енергетичних і сировинних розрахунках.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні