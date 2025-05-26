Євро може замінити долар і принести ЄС велику вигоду, якщо уряди зможуть зміцнити фінансову архітектуру і систему безпеки блоку, заявила глава ЄЦБ Крістін Лагард. Через нестабільну економічну політику США інвестори скорочують вкладення в доларові активи, але обирають золото, бо не бачать у євро надійної заміни, пише Reuters.
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Деталі
- Євро має шанс стати глобальною валютою, але для цього потрібні глибокі зміни, сказала Лагард, виступаючи в Hertie School у Берліні 26 травня. Вона наголосила на необхідності створення єдиного й ліквідного ринку капіталу, зміцнення правової бази та розвитку безпекових можливостей ЄС.
- Частка долара в міжнародних резервах знизилася до 58%, найнижчого рівня за десятиліття, тоді як євро займає лише 20%. Лагард наголосила, що інвестори, особливо державні, шукають валюти країн із сильною геополітичною позицією та здатністю виконувати союзницькі зобов’язання. Для цього ЄС має посилити військову міць, щоб підтримувати партнерства.
- Лагард запропонувала зробити євро основною валютою для міжнародної торгівлі. Це можна досягти через нові торговельні угоди, покращення транскордонних платежів і угоди про ліквідність із ЄЦБ.
- Вона закликала реформувати економіку єврозони, адже ринок капіталу залишається фрагментованим і не має універсального безпечного активу, привабливого для інвесторів.
- Спільне фінансування, яке могло б збільшити пропозицію безпечних активів, є проблемою через опір країн, таких як Німеччина, де побоюються, що платники податків оплачуватимуть борги інших держав.
- Лагард зазначила, що успіх реформ принесе значні вигоди: нижчі витрати на запозичення, захист від коливань валютних курсів і стійкість до міжнародних санкцій.
Контекст
Роль долара як світової резервної валюти слабшає через нестабільну економічну політику США, зокрема, після повернення Дональда Трампа в Білий дім. Його погрози запровадити 50% мита на товари ЄС із 1 травня викликали занепокоєння серед інвесторів. Хоча Трамп відтермінував мита до 9 липня після переговорів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, невизначеність у торговельних відносинах США та ЄС посилила інтерес до альтернативних активів, таких як золото.
Євро, запроваджене в 1999 році, не змогло суттєво послабити позиції долара через брак інтеграції в ЄС.
Фінансова система блоку залишається незавершеною: ринки капіталу роздроблені, а спільне боргове фінансування, таке як єврооблігації, стикається з опором Німеччини та Нідерландів. У 2020 році ЄС запровадив спільне фінансування для відновлення після COVID-19, але цей механізм не став постійним.
Війна в Україні та санкції проти Росії підкреслили важливість фінансової стійкості. ЄС прагне зменшити залежність від долара, особливо в енергетичних і сировинних розрахунках.
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