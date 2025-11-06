Российский бюджет продолжает терять доходы от сырьевой ренты из-за снижения цен на нефть, укрепления рубля и усиления санкций. В октябре поступления налогов от нефтегазовых компаний составили 888,6 млрд руб. – это на 27% меньше, чем в октябре прошлого года. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Минфина РФ.
Подробности
- В денежном эквиваленте бюджет недосчитался 322 млрд руб. по сравнению с октябрем 2024 года. Поступления от ключевого налога на добычу полезных ископаемых сократились на 26% – с 908,1 млрд руб. до 671,3 млрд руб.
- За 10 месяцев текущего года нефтегазовые доходы бюджета составили 7,5 трлн руб. – на 2 трлн руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года (9,54 трлн руб.). Темпы падения ускоряются: за январь–май – 14%, к концу июня – 17%, в июле – 18%, в августе – 20%, а в октябре – 21%.
- В Кремле признают, что новые американские санкции против «Роснефти» и «Лукойла» создают дополнительные риски для бюджета, сообщали в конце октября источники Bloomberg. Эти две компании обеспечивают половину российского экспорта нефти – около 2,2 млн баррелей в сутки.
- Даже сокращение экспорта «Роснефти» и «Лукойла» на 5–10% вместе с увеличением скидок на российскую нефть может стоить бюджету 120 млрд руб. ежемесячно, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
- Дальнейшее падение цен на нефть грозит недобором доходов в ноябре–декабре, предупреждает экономист Егор Сусин: в октябре средняя цена барреля Urals, по данным Минэкономразвития РФ, составила $53,99 – ниже как первоначального плана правительства ($70), так и пересмотренной оценки ($56).
Контекст
В конце октября Министерство финансов США совместно с ЕС ввело санкции против двух ведущих российских нефтедобывающих компаний – «Лукойла» и «Роснефти». Ограничения касаются не только материнских компаний, но и 34 их дочерних структур. Контрагентам предоставлен 30-дневный переходный период для завершения сделок, после чего возможны вторичные санкции со стороны США.
Китай и Индия продолжают покупать российскую нефть по ценам, превышающим западный потолок.
15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить импорт российской нефти.
Впоследствии Bloomberg сообщил, что это заявление стало неожиданностью для крупнейших индийских НПЗ, а представитель МИД Индии заявил об отсутствии подтверждения такого разговора.
17 октября Reuters, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщил о сокращении закупок российской нефти индийскими НПЗ на 50%, хотя официального подтверждения со стороны Индии пока нет.
