Европейские лидеры поговорили с Трампом. Сегодня он проведет телефонный разговор с Путиным в 17:00

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Совета министров Италии Джорджа Мелони провели разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом они написали в соцсети X. Телефонный разговор президентов Владимира Путина и Трампа запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Ключевые факты

Мерц сообщил, что беседовал с Трампом, Макроном, Стармером и Мелони «об Украине и предстоящем телефонном разговоре между президентом Трампом и Путиным». «Мы хотим продолжить этот обмен мнениями сегодня», – написал он, добавив, что «Путин должен согласиться на прекращение огня и мирные переговоры».

Мелони сообщила, что вчера поздно вечером говорила по телефону с Трампом, а также со Стармером, Макроном и Мерцем для консультаций перед объявленным сегодня телефонным разговором президентов Трампа и Путина.

«Прежде всего я хотела бы еще раз подтвердить поддержку Италии, вместе с европейскими и западными партнерами, усилий президента Трампа по достижению справедливого и крепкого мира в Украине, подчеркнув важность немедленного и безусловного прекращения огня», – написала она.

Мелони выразила благодарность за готовность к диалогу, которую еще раз продемонстрировала Украина, и вновь выразила надежду на то, что «Москва будет серьезно вовлечена путем прямых контактов между лидерами к переговорам, которые приведут к миру».

Макрон тоже сообщил о проведении ответного разговора. Он подчеркнул, что «Путин должен показать, что он хочет мира, согласившись на 30-дневное безусловное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой».

Телефонный разговор президентов Путина и Трампа запланирован на 17:00, сообщил представитель российского лидера Дмитрий Песков, пишут росСМИ. Песков добавил, что возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей двух президентов. Эта встреча должна быть «результативной», время ее проведения должны определить сами президенты.

Трамп 17 мая написал в соцсети TruthSocial, что в понедельник, 19 мая, проведет телефонный разговор с Путиным, после чего – с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп отметил, что с Путиным намерен обсудить «остановку кровопролития» и торговлю. После этого звонка он планирует пообщаться с украинским президентом Владимиром Зеленским, а впоследствии к разговору Трампа и Зеленского присоединятся «разные члены НАТО».

«Надеюсь, это будет продуктивный день, удастся договориться о прекращении огня, и эта очень жестокая война, война, которой никогда не должно было быть, закончится», – написал он.

Контекст

16 мая Дональд Трамп объявил, что планирует поскорее встретиться с Путиным, а также рассматривает возможность телефонного разговора с ним для обсуждения прекращения войны России против Украины.

После переговоров в Стамбуле президенты Украины Владимир Зеленский, Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск провели разговор с Трампом, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Зеленский отметил важность продолжения давления на Россию.

В интервью Fox News Трамп избежал прямой критики Владимира Путина как препятствия миру в Украине, однако вспомнил «сложную» встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.