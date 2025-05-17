Трамп уникнув звинувачень у бік Путіна в перешкоджанні миру з Україною, натомість розкритикував Зеленського

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News уникнув називати президента Росії Володимира Путіна перешкодою для миру в Україні. Натомість він згадав «складну» зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
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Деталі
- Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна головною перешкодою для миру, Трамп уникнув критики російського лідера, переключивши увагу на президента України Володимира Зеленського.
- «Я мав складну розмову із Зеленським, мені не сподобалося, що він сказав. Він не полегшував ситуацію. Я завжди казав, що у нього немає сильних карт, і їх дійсно немає», – зазначив Трамп.
- Незважаючи на нагадування ведучого про його допис у Truth Social із закликом «зупинитися», Трамп не став звинувачувати лідера РФ у війні. Натомість він припустив, що Путін прагне переговорів і втомився від конфлікту.
- «Він зараз не виглядає добре, але хоче виглядати сильним. Усе мало закінчитися за тиждень. Якби його танки не застрягли, вони б дісталися до Києва за п’ять годин», – сказав Трамп, укотре наголосивши, що лише він здатен вирішити конфлікт.
- «Без моєї участі жодна зустріч не відбудеться, адже угода без мене не пройде. У мене чудові стосунки з Путіним, і я впевнений, що ми домовимося», – додав він.
- Трамп також заявив, що в разі невдачі дипломатії готовий застосувати економічний тиск на Росію, зокрема санкції на нафту, як пропонують сенатори на чолі з Ліндсі Гремом, але назвав це крайнім заходом.
- «Я вдамся до цього, якщо доведеться, але не хотів би. Якщо угоди не буде, я це зроблю. Для Росії це буде нищівно, адже їхня економіка слабка через низькі ціни на нафту», – підсумував він.
Контекст
16 травня Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися з Володимиром Путіним «як тільки вдасться це організувати». Згодом він додав, що може зателефонувати Путіну, щоб обговорити припинення війни Росії проти України.
Після переговорів у Стамбулі президенти України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зв’язалися з Трампом для обговорення подальшого діалогу. Зеленський зазначив, що під час розмови наголосив на необхідності збереження тиску на Росію.
Макрон, зі свого боку, заявив у розмові з Трампом, що Росія проігнорувала вимоги США щодо переговорів і припинення бойових дій.
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