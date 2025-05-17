Трамп уникнув звинувачень у бік Путіна в перешкоджанні миру з Україною, натомість розкритикував Зеленського

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Fox News уникнув називати президента Росії Володимира Путіна перешкодою для миру в Україні. Натомість він згадав «складну» зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

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Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна головною перешкодою для миру, Трамп уникнув критики російського лідера, переключивши увагу на президента України Володимира Зеленського.

«Я мав складну розмову із Зеленським, мені не сподобалося, що він сказав. Він не полегшував ситуацію. Я завжди казав, що у нього немає сильних карт, і їх дійсно немає», – зазначив Трамп.

Незважаючи на нагадування ведучого про його допис у Truth Social із закликом «зупинитися», Трамп не став звинувачувати лідера РФ у війні. Натомість він припустив, що Путін прагне переговорів і втомився від конфлікту.

«Він зараз не виглядає добре, але хоче виглядати сильним. Усе мало закінчитися за тиждень. Якби його танки не застрягли, вони б дісталися до Києва за п’ять годин», – сказав Трамп, укотре наголосивши, що лише він здатен вирішити конфлікт.

«Без моєї участі жодна зустріч не відбудеться, адже угода без мене не пройде. У мене чудові стосунки з Путіним, і я впевнений, що ми домовимося», – додав він.

Трамп також заявив, що в разі невдачі дипломатії готовий застосувати економічний тиск на Росію, зокрема санкції на нафту, як пропонують сенатори на чолі з Ліндсі Гремом, але назвав це крайнім заходом.

«Я вдамся до цього, якщо доведеться, але не хотів би. Якщо угоди не буде, я це зроблю. Для Росії це буде нищівно, адже їхня економіка слабка через низькі ціни на нафту», – підсумував він.

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Контекст

16 травня Дональд Трамп заявив, що має намір зустрітися з Володимиром Путіним «як тільки вдасться це організувати». Згодом він додав, що може зателефонувати Путіну, щоб обговорити припинення війни Росії проти України.

Після переговорів у Стамбулі президенти України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зв’язалися з Трампом для обговорення подальшого діалогу. Зеленський зазначив, що під час розмови наголосив на необхідності збереження тиску на Росію.

Макрон, зі свого боку, заявив у розмові з Трампом, що Росія проігнорувала вимоги США щодо переговорів і припинення бойових дій.