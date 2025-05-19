Путин убежден, что до конца года Россия сможет полностью захватить четыре области Украины – Bloomberg

Президент России Владимир Путин, готовясь к телефонному разговору с президентом США Дональдом Трампом, считает, что его войска имеют преимущество на фронте и до конца года смогут полностью захватить четыре украинские области, поэтому он не будет спешить с мирными переговорами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, «знающий о мыслях Путина».

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Путин уверен, что его армия прорвет украинскую оборону и установит контроль над четырьмя регионами, на которые он претендует, что позволяет ему не спешить с заключением соглашения и вряд ли предлагать Трампу существенные уступки.

По информации Bloomberg, европейские чиновники выражают обеспокоенность тем, что Трамп может настаивать на быстром урегулировании продолжающегося уже четвертый год конфликта, несмотря на позицию России. Путин, в свою очередь, не демонстрирует готовности прекратить боевые действия, в то время как его войска медленно продвигаются на поле боя.

Агентство отмечает, что усилия США по прекращению огня достигли критической точки и европейские чиновники сомневаются, продолжит ли Трамп давить на Россию или перейдет к другим вопросам в случае неудачи.

Трамп пообещал проинформировать президента Украины Владимира Зеленского и некоторых союзников по НАТО после разговора с Путиным. Источники, близкие к Кремлю, утверждают, что Путин готов к длительной войне, если это необходимо для достижения его целей, и сохраняет оптимизм по поводу возможных новых санкций США.

В то же время Bloomberg отмечает, что уверенность Путина противоречит оценкам Запада. Европейские чиновники считают, что Россия, понесшая значительные потери более чем за три года войны, не имеет достаточно ресурсов для реализации его амбиций.

Скептицизм в отношении наступательных возможностей России разделяют и некоторые российские военные, воюющие в Украине. Источник, близкий к минобороны РФ, отметил, что украинские дроны сильно усложняют и повышают стоимость широкомасштабных наступательных операций для российской армии.

Контекст

16 мая Дональд Трамп объявил, что планирует поскорее встретиться с Путиным, а также рассматривает возможность телефонного разговора с ним для обсуждения прекращения войны России против Украины.

После переговоров в Стамбуле президенты Украины Владимир Зеленский, Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Польши Дональд Туск провели разговор с Трампом, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Зеленский отметил важность продолжения давления на Россию.

Макрон, общаясь с Трампом, отметил, что РФ проигнорировала требования США о переговорах и прекращению боевых действий.

В интервью Fox News Трамп избежал прямой критики Владимира Путина как препятствия миру в Украине. В то же время вспомнил «сложную» встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

По словам Трампа, Путин стремится к переговорам и устал от войны. «Он выглядит слабее, чем хочет казаться. Конфликт должен был закончиться за неделю. Если бы его танки не увязли, они бы добрались до Киева за пять часов», – заявил Трамп, подчеркивая, что только он может разрешить конфликт. «Без моего участия ни одно соглашение заключено не будет. У меня отличные отношения с Путиным, и я уверен, что мы достигнем согласия», – добавил он.