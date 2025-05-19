Європейські лідери поговорили з Трампом. Сьогодні він матиме телефонну розмову з Путіним о 17:00

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні провели розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це вони написали у соцмережі Х. Телефонна розмова президентів Володимира Путіна і Трампа запланована на 17:00 за київським часом.
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Ключові факти
- Мерц повідомив, що розмовляв із Трампом, Макроном, Стармером та Мелоні «про Україну та майбутню телефонну розмову між президентом Трампом і Путіним». «Ми хочемо продовжити цей обмін думками сьогодні», – написав він, додавши, що «Путін має погодитися на припинення вогню та мирні переговори».
- Водночас Мелоні повідомила, що вчора пізно ввечері мала телефонну розмову з Трампом, а також зі Стармером, Макроном та Мерцем для консультацій перед оголошеною сьогодні телефонною розмовою президентів Трампа і Путіна.
- «Передусім я хотіла би ще раз підтвердити підтримку Італії, разом з європейськими та західними партнерами, зусиль президента Трампа щодо справедливого та міцного миру в Україні, підкресливши важливість негайного та безумовного припинення вогню», – написала вона.
- Мелоні висловила вдячність за готовність до діалогу, яку вкотре продемонструвала Україна, і ще раз висловила надію на те, що «Москва буде серйозно залучена шляхом прямих контактів між лідерами до переговорів, які приведуть до миру».
- Макрон теж повідомив про проведення відповідної розмови. Він наголосив, що «Путін має показати, що він хоче миру, погодившись на 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою».
- Телефонна розмова президентів Путіна і Трампа запланована на 17:00, повідомив речник російського лідера Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ. Пєсков додав, що можлива зустріч Путіна і Трампа залежить від особистих домовленостей двох президентів. Ця зустріч має бути «результативною», час її проведення повинні окреслити самі президенти.
- Трамп 17 травня написав у соцмережі TruthSocial, що у понеділок, 19 травня, проведе телефонну розмову з Путіним, після чого – із президентом України Володимиром Зеленським.
- Трамп зазначив, що з Путіним має намір обговорити «зупинення кровопролиття» та торгівлю. Після цього дзвінка, він планує поспілкуватися із українським президентом Володимиром Зеленським, а згодом до розмови Трампа та Зеленського долучаться «різні члени НАТО».
- «Сподіваюся, це буде продуктивний день, буде домовлено про припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути, закінчиться», – написав він.
Контекст
16 травня Дональд Трамп оголосив, що планує якомога швидше зустрітися з Путіним, а також розглядає можливість телефонної розмови з ним для обговорення припинення війни Росії проти України.
Після переговорів у Стамбулі президенти України Володимир Зеленський, Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Польщі Дональд Туск провели розмову з Трампом, щоб обговорити подальші кроки. Зеленський наголосив на важливості продовження тиску на Росію.
В інтерв’ю Fox News Трамп уникнув прямої критики Володимира Путіна як перешкоди для миру в Україні. Натомість він згадав «складну» зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
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