Європейські лідери поговорили з Трампом. Сьогодні він матиме телефонну розмову з Путіним о 17:00

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні провели розмову із президентом США Дональдом Трампом. Про це вони написали у соцмережі Х . Телефонна розмова президентів Володимира Путіна і Трампа запланована на 17:00 за київським часом.

Ключові факти

Мерц повідомив, що розмовляв із Трампом, Макроном, Стармером та Мелоні «про Україну та майбутню телефонну розмову між президентом Трампом і Путіним». «Ми хочемо продовжити цей обмін думками сьогодні», – написав він, додавши, що «Путін має погодитися на припинення вогню та мирні переговори».

Водночас Мелоні повідомила, що вчора пізно ввечері мала телефонну розмову з Трампом, а також зі Стармером, Макроном та Мерцем для консультацій перед оголошеною сьогодні телефонною розмовою президентів Трампа і Путіна.

«Передусім я хотіла би ще раз підтвердити підтримку Італії, разом з європейськими та західними партнерами, зусиль президента Трампа щодо справедливого та міцного миру в Україні, підкресливши важливість негайного та безумовного припинення вогню», – написала вона.

Мелоні висловила вдячність за готовність до діалогу, яку вкотре продемонструвала Україна, і ще раз висловила надію на те, що «Москва буде серйозно залучена шляхом прямих контактів між лідерами до переговорів, які приведуть до миру».

Макрон теж повідомив про проведення відповідної розмови. Він наголосив, що «Путін має показати, що він хоче миру, погодившись на 30-денне безумовне припинення вогню, запропоноване президентом Трампом і підтримане Україною та Європою».

Телефонна розмова президентів Путіна і Трампа запланована на 17:00, повідомив речник російського лідера Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ. Пєсков додав, що можлива зустріч Путіна і Трампа залежить від особистих домовленостей двох президентів. Ця зустріч має бути «результативною», час її проведення повинні окреслити самі президенти.

Трамп 17 травня написав у соцмережі TruthSocial, що у понеділок, 19 травня, проведе телефонну розмову з Путіним, після чого – із президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп зазначив, що з Путіним має намір обговорити «зупинення кровопролиття» та торгівлю. Після цього дзвінка, він планує поспілкуватися із українським президентом Володимиром Зеленським, а згодом до розмови Трампа та Зеленського долучаться «різні члени НАТО».

«Сподіваюся, це буде продуктивний день, буде домовлено про припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути, закінчиться», – написав він.

Контекст

16 травня Дональд Трамп оголосив, що планує якомога швидше зустрітися з Путіним, а також розглядає можливість телефонної розмови з ним для обговорення припинення війни Росії проти України.

Після переговорів у Стамбулі президенти України Володимир Зеленський, Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Польщі Дональд Туск провели розмову з Трампом, щоб обговорити подальші кроки. Зеленський наголосив на важливості продовження тиску на Росію.

В інтерв’ю Fox News Трамп уникнув прямої критики Володимира Путіна як перешкоди для миру в Україні. Натомість він згадав «складну» зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.