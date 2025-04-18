Ferrexpo в очередной раз заявила о блокировании возмещения НДС из-за санкций против Жеваго

Дочерние компании горнорудной группы Ferrexpo в Украине – Полтавский ГОК и Еристовский ГОК – получили новые сообщения от налоговой о приостановлении возмещения НДС за февраль 2025 года. Общая сумма – 456,6 млн грн (около $11,1 млн). Об этом говорится в сообщении компании, пишет «Интерфакс-Украина» 18 апреля. 21 марта компания заявляла об остановке выплат за январь на 512,9 млн грн ($12,5 млн).

Подробности

Налоговая объясняет решения санкциями, наложенными на Константина Жеваго, которые носят персональный характер и не касаются непосредственно Ferrexpo или ее дочерних компаний.

В компании считают, что персональные ограничения Жеваго не должны становиться основанием для финансового давления на бизнес. Компания прогнозирует, что дальнейшие заявки на возмещение НДС также будут заблокированы.

Из-за приостановки возврата НДС Ferrexpo заявила, что вынуждена снижать затраты и сокращать производство. Компания работает всего на 25% от полной мощности, остановив три из четырех линий окомкования.

В первом квартале 2025-го производство окатков упало на 26%, до 1,35 млн т, против аналогичного периода в прошлом году.

Для сохранения ликвидности компания прибегает к масштабному сокращению расходов – от операционных и капитальных до социальных и гуманитарных программ.

Ferrexpo подчеркнула, что совместно с украинскими властями и международными партнерами работает над решением ситуации.

Контекст

Ferrexpo – железорудная компания с активами в Украине. Компания Fevamotinico S.a.r.l., подконтрольная Константину Жеваго, владеет 49,5% акций, BlackRock – 6,74%. Ferrexpo контролирует 100% Полтавского и Еристовского ГОКов и 99,9% Билановского ГОКа.

В 2024 году доход Ferrexpo вырос на 43,2%, до $933,3 млн, благодаря увеличению производства, а чистый убыток уменьшился на 41%, до $50 млн.

В марте Ferrexpo предупредила о возможных сокращениях из-за остановки возмещения экспортного НДС.

ГБР начало процесс национализации 49,5% Полтавского ГОКа вместе с его активами. Минюст готовит иск в Высший антикоррупционный суд. 5 марта Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры передал 49,5% акций Полтавского ГОКа в АРМА.

Подробнее о попытке национализации актива Константина Жеваго, одного из самых богатых украинцев по версии Forbes, читайте в материале Forbes Ukraine.