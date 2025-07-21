Американская IT-компания Astronomer сообщила об отставке своего генерального директора Энди Байрона. Об этом она объявила в сообщении на платформе X.

Подробности

«Astronomer всегда придерживается ценностей и культуры, заложенных с момента основания. Мы ожидаем, что наши лидеры являются примером высоких стандартов поведения и ответственности. Недавно эти стандарты были нарушены, и Энди Байрон подал в отставку, которую совет директоров принял», – отметили в компании.

Совет директоров начал поиск нового генерального директора, а соучредитель и директор по производству Пит Де Джой временно будет исполнять обязанности CEO.

Контекст

Отставка Байрона стала следствием разгоревшегося скандала после концерта Coldplay в Бостоне. Во время выступления камера зафиксировала, как Энди Байрон обнимал, вероятно, директора по персоналу Astronomer Кристин Кебот. Увидев себя на экране, Байрон спрятался за ограждение, а Кебот прикрыла лицо руками. Известно, что Байрон состоит в браке.

После распространения видео в сети и обвинений Байрона в неверности Astronomer объявила о начале внутреннего расследования.