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Відео з концерту Coldplay. Гендиректор Astronomer звільнився через репутаційний тиск

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Американська IT-компанія Astronomer повідомила про відставку свого генерального директора Енді Байрона. Про це вона оголосила у повідомленні на платформі X. Рішення було ухвалене після резонансного відео на концерті Coldplay, де його нібито помітили в обіймах зі співробітницею.

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Деталі 

  • «Astronomer завжди дотримується цінностей і культури, закладених від моменту заснування. Ми очікуємо, що наші лідери є прикладом високих стандартів поведінки та відповідальності. Нещодавно ці стандарти було порушено, і Енді Байрон подав у відставку, яку рада директорів прийняла», – зазначили в компанії.
  • Наразі рада директорів розпочала пошук нового генерального директора, а співзасновник і директор з виробництва Піт Де Джой тимчасово виконуватиме обов’язки CEO.

Контекст

Відставка Енді Байрона стала результатом резонансного інциденту на концерті Coldplay, що відбувся 16 липня на стадіоні Gillette Stadium у Массачусетсі. Під час виступу «камера поцілунків» зафіксувала, як Байрон обіймав, ймовірно, головну HR-директорку компанії Крістін Кебот. Побачивши себе на екрані, Байрон сховався за сидіння, а Кебот закрила обличчя руками. Відомо, що обидва перебувають у шлюбі, що посилило суспільний резонанс.

Відео швидко стало вірусним, набравши десятки мільйонів переглядів і спричинивши бурхливі дискусії в мережі, включно з мемами та публікаціями в різних виданнях. Частина аудиторії вважала ситуацію невинною, тоді як інші критикували Байрона через суворі стандарти корпоративної етики.

У відповідь на скандал Astronomer негайно розпочала внутрішнє розслідування та тимчасово відсторонила Байрона і, ймовірно, Кебот від своїх обовʼязків.

19 липня Байрон офіційно подав у відставку, яку рада директорів компанії прийняла. Незважаючи на певну підтримку Байрона в онлайн-дискусіях, він вирішив піти, щоб захистити репутацію компанії та продемонструвати прихильність до її етичних стандартів.

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