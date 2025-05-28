Ігор Сирота звілнений з посади генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго». Наглядова ради компанії 28 травня задоволільнила його заяву, йдеться у повідомленні пресслужби.

Деталі

До моменту обрання нового гендиректора обов’язки керівника компанії тимчасово виконуватиме Богдан Сухецький – заступник генерального директора з комерційної діяльності.

Компанія зазначила, що й надалі працює у штатному режимі: виробничі процеси, контракти та зобов’язання перед партнерами, постачальниками та фінансовими установами виконуються в повному обсязі.

Контекст

Ігор Сирота прийшов в «Укргідроенерго» у березні 2010 року на посаду першого заступника голови правління. У 2011 році був призначений гендиректором.

Напередодні джерела ЕП повідомили, що Сирота найближчим часом може залишити компанію. За даними співрозмовників, Сироту активно «збивають» останні декілька тижнів. «На місце гендиректора компанії планують призначити людину з орбіти міністра енергетики Германа Галущенка», – зазначив співрозмовник.

«Укргідроенерго» – оператор ГЕС України. До її складу входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер. Каховська ГЕС була окупована Росією в перші дні війни, а 6 червня минулого року росіяни її підірвали.

Дохід «Укргідроенерго» за підсумками 2024 року досяг 56,2 млрд грн, чистий прибуток – майже 17,2 млрд грн, свідчать дані YouControl.