Кабмин назначил Евгения Дубогрыза заместителем министра развития общин и территорий

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Правительство Украины назначило экономиста Евгения Дубогрыза на должность заместителя министра развития общин и территорий. Об этом 22 сентября сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, отметив, что решение было принято на заседании правительства в понедельник.

  • До назначения Дубогрыза министр развития общин и территорий Алексей Кулеба имел первого заместителя и восемь заместителей.
  • По штатному расписанию Минразвития количество заместителей министра не является фиксированной количественной нормой. Согласно положению о министерстве, министр может иметь первого заместителя и неопределенное количество заместителей, назначаемых правительством по представлению премьер-министра на основе предложений министра.

Контекст

Евгений Дубогрыз – экономист, ассоциированный эксперт «CASE Украина». Окончил Национальный университет «Киево-Могилянская Академия» (магистр экономической теории) и учился в EERC (ныне «Киевская школа экономики»).

Работал четыре года редактором экономического отдела в деловых медиа, шесть лет – инвестиционным аналитиком, четыре года – в Национальном банке Украины (заместителем директора департамента, начальником управления). В НБУ отвечал за стресс-тестирование банков, внедрение регуляторных норм, банковский надзор, подготовку Отчета о финансовой стабильности и других аналитических материалов.

