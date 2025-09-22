Підписка від 49 грн
Кабмін призначив Євгена Дубогриза заступником міністра розвитку громад та територій

Уряд України призначив економіста Євгена Дубогриза на посаду заступника міністра розвитку громад та територій. Про це 22 вересня повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, зазначивши, що рішення було ухвалено на засіданні уряду в понеділок.

  • До призначення Дубогриза, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба мав першого заступника і вісім заступників. 
  • За штатним розписом Мінрозвитку кількість заступників міністра не є фіксованою чисельною нормою. Згідно з положенням про міністерство, міністр може мати першого заступника та невизначену кількість заступників, яких призначає уряд за поданням премʼєр-міністра на основі пропозицій міністра.

Контекст 

Євген Дубогриз – економіст, асоційований експерт «CASE Україна». Закінчив Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (магістр економічної теорії) та навчався в EERC (нині «Київська школа економіки»). 

Працював чотири роки редактором економічного відділу в ділових медіа, шість років – інвестиційним аналітиком, чотири роки – в Національному банку України (заступником директора департаменту, начальником управління). У НБУ відповідав за стрес-тестування банків, впровадження регуляторних норм, банківський нагляд, підготовку Звіту про фінансову стабільність та інших аналітичних матеріалів.

