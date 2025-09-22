Уряд України призначив економіста Євгена Дубогриза на посаду заступника міністра розвитку громад та територій. Про це 22 вересня повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, зазначивши, що рішення було ухвалено на засіданні уряду в понеділок.

Деталі

До призначення Дубогриза, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба мав першого заступника і вісім заступників.

За штатним розписом Мінрозвитку кількість заступників міністра не є фіксованою чисельною нормою. Згідно з положенням про міністерство, міністр може мати першого заступника та невизначену кількість заступників, яких призначає уряд за поданням премʼєр-міністра на основі пропозицій міністра.

Контекст

Євген Дубогриз – економіст, асоційований експерт «CASE Україна». Закінчив Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (магістр економічної теорії) та навчався в EERC (нині «Київська школа економіки»).

Працював чотири роки редактором економічного відділу в ділових медіа, шість років – інвестиційним аналітиком, чотири роки – в Національному банку України (заступником директора департаменту, начальником управління). У НБУ відповідав за стрес-тестування банків, впровадження регуляторних норм, банківський нагляд, підготовку Звіту про фінансову стабільність та інших аналітичних матеріалів.