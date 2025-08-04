Фонд государственного имущества продал на аукционе ГП «Киевский автомобильный ремонтный завод» за 123,3 млн грн, говорится в сообщении ФГИУ 4 августа. Это не первая попытка продать актив: на этот раз стартовую цену снизили на 50%, до 44,24 млн грн.