Фонд государственного имущества продал на аукционе ГП «Киевский автомобильный ремонтный завод» за 123,3 млн грн, говорится в сообщении ФГИУ 4 августа. Это не первая попытка продать актив: на этот раз стартовую цену снизили на 50%, до 44,24 млн грн.
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Подробности
- Торги проходили в электронной торговой системе «Prozorro.Продажі». За лот соревновались четыре участника, что обусловило рост стоимости в 2,8 раза.
- Победителем торгов стало ООО «Интер Фуд 2020». Основной вид деятельности – поставка готовых блюд и оптовая торговля продуктами питания. ООО зарегистрировано на Галину Ярош, по данным YouControl. Размер уставного капитала – 500 000 грн, доход за 2024 год – 846 000 грн.
- После полной оплаты лота новый владелец получит в собственность объект приватизации, включающий 71 единицу недвижимого имущества и инфраструктуры и 27 единиц движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь и т.п.), 26 700 кв. м общей площади зданий и сооружений, четыре земельных участка общей площадью 9,8 га в Киеве и Киевской области, 22 транспортных средства.
- Главный офис ГП «Киевский автомобильный ремонтный завод» расположен в Киеве, недалеко от станции метро «Берестейская» и парка «Нивки».
- Покупатель дополнительно должен уплатить НДС в размере более 24,6 млн грн, поэтому общий экономический эффект может составить более 147,9 млн грн.
Контекст
27 мая ФГИ уже пытался продать этот актив. Победитель первых торгов, ООО «Магистральстройтрейд», предложивший за предприятие 310 млн грн, в установленный срок не перечислил оплату за объект, поэтому был дисквалифицирован. Фонд обратился ко второму участнику, ООО «Контракт Продрезерв 5», но он отказался от приобретения актива.
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