Фонд державного майна продав на аукціоні ДП «Київський автомобільний ремонтний завод» за 123,3 млн грн, йдеться у повідомленні ФДМУ 4 серпня. Це не перша спроба продати актив: цього разу стартову ціну знизили на 50%, до 44,24 млн грн.

Деталі

Торги проходили в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». За лот змагалися чотири учасники, що зумовило зростання вартості у 2,8 раза.

Переможцем торгів стало ТОВ «Інтер Фуд 2020». Основний вид діяльності – постачання готових страв та оптова торгівля продуктами харчування. ТОВ зареєстроване на Галину Ярош, за даними YouControl. Розмір статутного капіталу – 500 000 грн, дохід за 2024 рік – 846 000 грн.

Після повної оплати лота новий власник отримає у власність об’єкт приватизації, який включає 71 одиницю нерухомого майна та інфраструктури та 27 одиниць рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо), 26 700 кв. м загальної площі будівель та споруд, чотири земельні ділянки загальною площею 9,8 га у Києві та Київській області, 22 транспортні засоби.

Головний офіс ДП «Київський автомобільний ремонтний завод» розташований у Києві, неподалік від станції метро «Берестейська» та парку «Нивки».

Покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі понад 24,6 млн грн, тож загальний економічний ефект може становити понад 147,9 млн грн.

Контекст

27 травня ФДМУ вже намагався продати цей актив. Переможець перших торгів, ТОВ «Магiстральбудтрейд», який запропонував за підприємство 310 млн грн, в установлений строк не перерахував оплату за об’єкт, тому був дискваліфікований. Фонд звернувся до другого учасника, ТОВ «Контракт Продрезерв 5», але він відмовився від придбання активу.