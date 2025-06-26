Аукционная комиссия определила стартовую цену государственного пакета акций ПАО «Сумыхимпром» на уровне более 1,09 млрд грн, сообщает пресс-служба Фонда госимущества 26 июня. Для сравнения: стартовая цена на несостоявшемся аукционе из-за отсутствия участников составляла 1,16 млрд грн.

Ключевые факты

Поскольку предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия участников, в скором времени ожидается объявление повторного аукциона по приватизации объекта, что даст новую возможность для потенциальных инвесторов.

В ближайшее время ФГИ направит на утверждение правительства условия приватизации и стартовую цену пакета акций ПАО «Сумыхимпром», после чего будет определена дата аукциона.

Среди условий приватизации государственного пакета акций, в частности: сохранение основных видов деятельности предприятия, осуществление инвестиций в форме капитальных вложений на техническое переоснащение и модернизацию производства не менее 150 млн грн, погашение долгов по заработной плате и в бюджет в течение шести месяцев.

Также необходимо будет погасить задолженности перед Пенсионным фондом Украины с возмещением расходов на выплату пенсий, просроченную кредиторскую задолженность, предоставить социальные гарантии работникам и не допустить увольнений в течение шести месяцев, перечислить дивиденды в госбюджет за 2025–2026 годы и т.д.

ФГИ считает, что приватизация «Сумыхимпрома» даст стратегический импульс для экономики страны, который создаст новые значительные возможности для украинского бизнеса.

Контекст

ПАО «Сумыхимпром» – базовое предприятие химической отрасли Украины, работающее с 1953 года. Основная продукция: минеральные удобрения, диоксид титана, неорганическая химия. Продукция компании обеспечивает аграрный сектор удобрениями, а также используется во многих отраслях промышленности.

Из-за начала полномасштабной войны, попадания снарядов на территорию завода и повреждения отдельных объектов предприятие простаивало почти полгода.

Завод более 10 лет находился в управлении компаний, связанных с GroupDF Дмитрия Фирташа, но после выхода группы еще в ноябре 2023 года только весной 2024-го было закуплено сырье и начато производство продукции.

Выручка предприятия по итогам 2024 года – более 632 млн грн, чистый убыток – почти 437 млн ​​грн, свидетельствуют данные YouControl.