Количество самозанятых специалистов, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в июне выросло до пятилетнего максимума – 28 300 человек. Об этом сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

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Эти специалисты, среди которых юристы, частные преподаватели, переводчики, архитекторы, нотариусы, психологи, художники, ученые, врачи и другие, работают самостоятельно без статуса ФЛП.

В Едином реестре адвокатов насчитывается более 71 000 специалистов, но не все они зарегистрированы как самозанятые, поскольку могут работать в составе адвокатских бюро или как ФЛП.

Предыдущий пик количества самозанятых был зафиксирован в ноябре 2021 года – 27 900 человек, но уже в декабре их стало на 700 меньше. Рост возобновился после паузы в первые месяцы полномасштабного вторжения, и с начала войны количество самозанятых выросло на 1100, или примерно на 4%.

Больше всего таких специалистов в Киеве – 4200, на Днепропетровщине – 2500 и Одесской области – 2400. За первые пять месяцев 2025 года самозанятые уплатили 292,3 млн грн налогов, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В 2024 году общая сумма налогов составила 603,16 млн грн, что в 1,6 раза больше, чем в 2023 году, и в 1,2 раза больше, чем до начала полномасштабного вторжения.

В Херсонской, Волынской и Киевской областях налоговые поступления выросли почти в два раза.

Лидерами по объему уплаченных налогов являются Киев (140,5 млн грн, 23% от общей суммы), Львовщина (49,8 млн грн, 8%) и Днепропетровщина (49,6 млн грн, 8%). При этом во Львовской области 1300 самозанятых уплатили в среднем 38 000 грн налогов на человека за 2024 год, в Киеве – 33 000 грн, в Винницкой области – 31 000 грн.

Самые низкие средние показатели зафиксированы в Луганской, Донецкой и Херсонской областях, хотя точные расчеты усложнены из-за отсутствия данных о реальной занятости.

Самозанятые профессионалы составляют всего 1,4% всех самозанятых лиц в Украине (включая ФЛП), а их налоговые поступления – 0,6% от общей суммы.

Банки регулярно проверяют статус самозанятости клиентов для оценки финансового профиля и соответствия регуляторным требованиям «Опендатабот».

Контекст

В апреле Кабинет министров утвердил законопроект о внедрении международного автоматического обмена данными о доходах, полученных через цифровые платформы, предусматривающий налогообложение доходов самозанятых от деятельности на таких платформах, как Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka и др.