Кількість самозайнятих фахівців, які провадять незалежну професійну діяльність у червні зросла до п’ятирічного максимуму – 28 300 осіб. Про це повідомляє «Опендатабот» із посиланням на дані Державної податкової служби.

Деталі

Ці спеціалісти, серед яких юристи, приватні викладачі, перекладачі, архітектори, нотаріуси, психологи, митці, науковці, лікарі та інші, працюють самостійно без статусу ФОП.

У Єдиному реєстрі адвокатів нараховується понад 71 000 фахівців, але не всі вони зареєстровані як самозайняті, оскільки можуть працювати у складі адвокатських бюро чи як ФОП.

Попередній пік кількості самозайнятих був зафіксований у листопаді 2021 року – 27 900 осіб, але вже у грудні їх стало на 700 менше. Зростання відновилося після паузи в перші місяці повномасштабного вторгнення, і від початку війни кількість самозайнятих зросла на 1100, або приблизно на 4%.

Найбільше таких фахівців у Києві – 4200, на Дніпропетровщині – 2500, та Одещині – 2400. За перші п’ять місяців 2025 року самозайняті сплатили 292,3 млн грн податків, що на 33% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. У 2024 році загальна сума податків склала 603,16 млн грн, що в 1,6 раза більше, ніж у 2023 році, та в 1,2 раза більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

У Херсонській, Волинській та Київській областях податкові надходження зросли майже вдвічі.

Лідерами за обсягом сплачених податків є Київ (140,5 млн грн, 23% від загальної суми), Львівщина (49,8 млн грн, 8%) та Дніпропетровщина (49,6 млн грн, 8%). При цьому на Львівщині 1 300 самозайнятих сплатили в середньому 38 000 грн податків на особу за 2024 рік, у Києві – 33 000 грн, на Вінниччині – 31 000 грн.

Найнижчі середні показники зафіксовано на Луганщині, Донеччині та Херсонщині, хоча точні розрахунки ускладнені через відсутність даних про реальну зайнятість.

Самозайняті професіонали становлять лише 1,4% від усіх самозайнятих осіб в Україні (включно з ФОПами), а їхні податкові надходження – 0,6% від загальної суми.

Банки регулярно перевіряють статус самозайнятості клієнтів для оцінки фінансового профілю та відповідності регуляторним вимогам. «Опендатабот» пропонує сервіс для перевірки статусу підприємця чи самозайнятої особи з можливістю отримання відповідної виписки.

Контекст

У квітні Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт про запровадження міжнародного автоматичного обміну даними щодо доходів, отриманих через цифрові платформи, який передбачає оподаткування доходів самозайнятих від діяльності на таких платформах, як Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka та інших.