Комедия «Собрание ОСМД» во время первого уик-энда собрала 7,5 млн грн

По результатам первого уик-энда комедия «Собрание ОСМД» собрала 7,5 млн грн, сообщил дистрибьютор фильма Green Light Films 16 декабря. Лента стартовала в кинотеатрах Украины с 12 декабря.

Ключевые факты

За первый уик-энд бокс-офис фильма составил 7,5 млн грн, на «Собрание ОСМД» приобрели 41 876 билетов.

По сборам в первый уик-энд лента оказалась на третьем месте среди украинских фильмов 2024 года после «Конотопской ведьмы» (около 11,9 млн грн) и «Я, «Победа» и Берлин (11,3 млн грн).

Лента снималась в сжатые сроки – 11 съемочных дней, производство продолжалось в течение октября–ноября.

Контекст

«Собрание ОСМД» является лентой от Студии «Мамахихотала» и United Heroes. Дистрибьютор фильма – украинская компания Green Light Films.

Продюсеры фильма – Иван Мелашенко («Инфоголик», «Янтарные копы»), Егор Олесов («Мавка. Лесная песня», «Звезды по обмену», «Захар Беркут», «Цена правды») и Павел Черепин («Кибервойна 2022») ).

По сюжету фильма, в канун новогодних праздников жители обычного многоквартирного дома собираются, чтобы обсудить покупку совместного генератора. Однако соседи не способны найти общий язык в этом вопросе. Поэтому старые конфликты перерастают в непримиримое противостояние.