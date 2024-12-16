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Комедія «Збори ОСББ» за вікенд зібрала 7,5 млн грн. Більше цьогоріч було лише у двох українських стрічок

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes
Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

1 хв читання

За результатами першого вікенду комедія «Збори ОСББ» зібрала 7,5 млн грн, повідомив дистриб’ютор фільму Green Light Films 16 грудня. Стрічка стартувала в кінотеатрах України з 12 грудня.

Ключові факти

  • За перший вікенд бокс-офіс фільму становив 7,5 млн грн, на «Збори ОСББ» придбали 41 876 квитків.
  • За зборами у перший вікенд стрічка опинилася на третьому місці серед українських фільмів 2024 року після «Конотопської відьми» (11,9 млн грн) та «Я, «Побєда» і Берлін» (11,3 млн грн).
  • Стрічка знімалася в стислі терміни – 11 знімальних днів, виробництво тривало протягом жовтня–листопада.
  • Одну з ролей у фільмі виконав блогер Михайло Лебіга, для якого зйомки в комедії стали кінодебютом.
фільм Збори ОСББ /надано пресслужбою

«Збори ОСББ» є стрічкою від Студії «Мамахихотала» та United Heroes. Кадр із фільму. Фото надано пресслужбою

Контекст

«Збори ОСББ» є стрічкою від Студії «Мамахихотала» та United Heroes. Дистрибʼютором фільму є українська компанія Green Light Films.

Продюсери фільму – Іван Мелашенко («Інфоголік», «Бурштинові копи»), Єгор Олесов («Мавка. Лісова пісня», «Зірки за обміном», «Захар Беркут», «Ціна правди»), Павло Черепін («Кібервійна 2022») та Григорій Шевченко.

За сюжетом фільму, напередодні новорічних свят жителі звичайного багатоквартирного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератора. Однак сусіди не здатні порозумітися в цьому питанні. Тож старі конфлікти переростають у непримиренне протистояння. 

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