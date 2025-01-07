Корпорация АТБ увеличила товарооборот в 2024 году на 15%, до 248,3 млрд грн, сообщил начальник управления корпоративных коммуникаций ритейлера Сергей Демченко. Инвестиции компании в 2024 году достигли 15 млрд грн, что на 25% больше, чем в 2023-м.
Подробности
- Ритейлер открыл в 2024 году 47 новых магазинов, еще в 11 провел реконструкцию. В целом на начало 2025-го в сети АТБ 1257 работающих супермаркетов. На 24 февраля 2022-го в АТБ было 1320 супермаркетов.
- Корпорация оборудовала генераторами 1200 магазинов АТБ, это 98% сети. Еще 180 – на стадии обустройства, сообщил Демченко. За два года в это направление компания вложила более 700 млн грн.
- Один из крупных инвестиционных проектов АТБ – переход на многоразовую тару. Она производится из безопасных классов пластика, которые могут контактировать с разной продукцией, в частности пищевой, отметил Демченко. Сумма инвестиций в проект составила 185 млн грн.
- Мобильное приложение АТБ, которое запустили в мае 2024-го, на конец года имело более 1 млн загрузок.
- В корпорации АТБ работает 56 000 человек, более 3500 рабочих мест компания создала в 2024 году.
Контекст
АТБ – самый крупный продуктовый ритейлер страны. Владельцы – днепровские бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун. Центральный офис компании находится в Днепре. В состав АТБ входит мясная фабрика «Фаворит-плюс» и кондитерская компания «Квітень».
АТБ – заметный благотворитель: за 2024 год предоставил силам обороны помощи более чем на 2 млрд грн.
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