Корпорация АТБ увеличила товарооборот в 2024 году на 15%, до 248,3 млрд грн, сообщил начальник управления корпоративных коммуникаций ритейлера Сергей Демченко. Инвестиции компании в 2024 году достигли 15 млрд грн, что на 25% больше, чем в 2023-м.