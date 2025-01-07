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Корпорація АТБ збільшила товарообіг у 2024 році на 15%, до 248,3 млрд грн

Катерина Шаповал /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

1 хв читання

Корпорація АТБ збільшила товарообіг у 2024 році на 15%, до 248,3 млрд грн, повідомив начальник управління корпоративних комунікацій ритейлера Сергій Демченко. Інвестиції компанії 2024 року сягнули 15 млрд грн, що на 25% більше, ніж 2023-го.

Деталі

  • Ритейлер відкрив у 2024-му 47 нових магазинів, ще в 11 провів реконструкцію. Загалом на початок 2025-го у мережі АТБ 1257 працюючих супермаркетів. На 24 лютого 2022‐го у АТБ було 1320 супермаркетів.
  • Корпорація обладнала генераторами 1200 магазинів АТБ, це 98% мережі. Ще 180 – на стадії облаштування, повідомив Демченко. За два роки в цей напрям компанія вклала понад 700 млн грн.
  • Один із великих інвестиційних проєктів АТБ – перехід на багаторазову тару. Вона виготовляється з безпечних класів пластику, які можуть контактувати з різною продукцією, зокрема харчовою, зазначив Демченко. Сума інвестицій у цей проєкт становила 185 млн грн.
  • Мобільний застосунок АТБ, який запустили у травні 2024-го, на кінець року мав понад 1 млн завантажень.
  • У корпорації АТБ працює 56 000 осіб, понад 3500 робочих місць компанія створила 2024 року.

Контекст

АТБ – найбільший продуктовий ритейлер країни. Власники – дніпровські бізнесмени Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун. Центральний офіс компанії розташований у Дніпрі. До складу АТБ входить мʼясна фабрика «Фаворит-плюс» та кондитерська компанія «Квітень».

АТБ – помітний благодійник: за 2024 рік надав силам оборони допомоги більш як на 2 млрд грн.

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