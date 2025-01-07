Корпорація АТБ збільшила товарообіг у 2024 році на 15%, до 248,3 млрд грн, повідомив начальник управління корпоративних комунікацій ритейлера Сергій Демченко. Інвестиції компанії 2024 року сягнули 15 млрд грн, що на 25% більше, ніж 2023-го.