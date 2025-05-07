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McDonald's открыл второй круглосуточный ресторан в Закарпатье (фото)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

McDonald’s відкрив ресторан у Мукачевому /пресс-cлужба McDonald’s

Ресторан McDonald's в Мукачево. Фото пресс-cлужба McDonald’s

В Мукачево 7 мая открылся первый ресторан McDonald's – он стал 112-м в Украине и шестым, построенным в партнерстве с сетью АЗК ОККО. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Подробности

  • Новое заведение площадью почти 500 кв. м расположено на трассе Киев – Чоп, рядом с густонаселенным районом города.
  • Это второй закарпатский ресторан сети, открытый менее чем через месяц после запуска заведения в Ужгороде.
  • В ресторане есть 126 посадочных мест в зале и 132 на террасе. Доступны все каналы обслуживания – кассы, терминалы самообслуживания (их 10), «МакДрайв» и доставка McDelivery (заработает через две недели). В заведении есть генератор, укрытие для персонала и большая парковка, в частности для автобусов.
  • Заведение в Мукачево работает с 7:00 до 23:00, а «МакДрайв» – круглосуточно. Это второй круглосуточный ресторан McDonald's в Украине. Компания создала около 70 новых рабочих мест в общине.
McDonald's в Мукачево

McDonald's открыл второй ресторан в Закарпатье.

McDonald's в Мукачево

McDonald's открыл второй ресторан в Закарпатье.

McDonald's в Мукачево

McDonald's открыл второй ресторан в Закарпатье.

McDonald's в Мукачево

McDonald's открыл второй ресторан в Закарпатье.

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Контекст

В 2024-м рестораны McDonald's в Украине посетили 103 млн клиентов, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Компания постепенно возвращается к показателю 2021-го, который составил 125 млн клиентов, говорят в пресс-службе McDonald's.

В строительство и модернизацию своих украинских ресторанов McDonald's в прошлом году инвестировал 1,8 млрд грн и уплатил более 2,6 млрд грн налогов в госбюджет. В сети работает около 10 000 работников.

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