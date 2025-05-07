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McDonald’s відкрив другий цілодобовий ресторан у Закарпатті (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

McDonald’s відкрив ресторан у Мукачевому /пресслужба McDonald’s

Ресторан McDonald’s у Мукачевому. Фото пресслужба McDonald’s

У Мукачевому 7 травня відкрився перший ресторан McDonald’s – він став 112-м в Україні та шостим, збудованим у партнерстві з мережею АЗК ОККО. Про це повідомила пресслужба компанії. 

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Деталі

  • Новий заклад площею майже 500 кв. м розташований на трасі Київ – Чоп, поруч із густонаселеним районом міста.
  • Це другий закарпатський ресторан мережі, відкритий менш ніж за місяць після запуску закладу в Ужгороді. 
  • У ресторані є 126 посадкових місць у залі й 132 на терасі. Доступні всі канали обслуговування – каси, термінали самообслуговування (їх 10), «МакДрайв» і доставка McDelivery (запрацює за два тижні). У закладу є генератор, укриття для персоналу та велика парковка, зокрема для автобусів.
  • Заклад у Мукачевому працює з 7:00 до 23:00, а «МакДрайв» – цілодобово. Це другий цілодобовий ресторан McDonald’s в Україні. Компанія створила майже 70 нових робочих місць у громаді.
McDonald’s у Мукачевому

McDonald’s відкрив другий ресторан у Закарпатті.

McDonald’s у Мукачевому

McDonald’s відкрив другий ресторан у Закарпатті.

McDonald’s у Мукачевому

McDonald’s відкрив другий ресторан у Закарпатті.

McDonald’s у Мукачевому

McDonald’s відкрив другий ресторан у Закарпатті.

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Контекст

У 2024-му ресторани McDonaldʼs в Україні відвідали 103 млн клієнтів, що на 16% більше, ніж попереднього року. Компанія поступово повертається до показника 2021-го, який становив 125 млн клієнтів, кажуть у пресслужбі McDonaldʼs. 

У будівництво та модернізацію своїх українських ресторанів McDonaldʼs торік інвестував 1,8 млрд грн і сплатив понад 2,6 млрд грн податків до держбюджету. У мережі працює майже 10 000 працівників.

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