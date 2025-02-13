McDonald's возобновил работу своего первого украинского ресторана возле станции метро «Лукьяновская» в Киеве

Ресторан McDonald's возле станции метро «Лукьяновская» 13 февраля 2025 года возобновил свою работу. Этот ресторан был первым в сети McDonald's в Украине, сообщила Forbes пресс-служба McDonald's Ukraine.
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Ключевые факты
- Восстановительные работы продолжались около месяца. На этот раз повреждения были наиболее серьезными, говорят в пресс-службе McDonald's Ukraine.
- Пострадали фасад и потолок ресторана, а также интерьер; дорогая техника компании, например кассы и мониторы приема заказов на «МакДрайве», некоторая техника на кухне и холодильное оборудование. Повреждения также получило помещение тренинг-центра для сотрудников «МакДональдз», расположенное на втором этаже здания.
- В целом, это был пятый раз, когда именно этот ресторан на «Лукьяновской» был поврежден от обстрелов.
Контекст
В 5:50 18 января 2025 года в столице объявили воздушную тревогу и раздались взрывы. В результате атаки в Шевченковском районе в жилых домах выбило окна. Пострадали и стеклянные элементы входа на станцию метро «Лукьяновская».
В то же время были повреждены ТЦ «Квадрат» («Сильпо», Prostor, «Аврора»), бизнес-центр «Лувр» и расположенные рядом ресторан McDonald's. Работники ресторана не пострадали, потому что находились в укрытии на момент объявления воздушной тревоги.
Возобновление пострадавшего ресторана McDonald's займет около месяца, сообщала Forbes Ukraine пресс-служба сети 20 января 2025 года.
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