Постраждалий від російського обстрілу McDonalds на Лукʼянівці у Києві відновлять протягом місяця

Відновлення ресторану McDonalds біля станції метро «Лукʼянівська», який постраждав від російського обстрілу, займе близько місяця. Про це повідомили Forbes Ukraine у пресслужбі компанії.

Ключові факти

Через російський обстріл найбільше постраждали фасад та стеля ресторану, а також інтер’єр. Ушкоджень зазнала коштовна техніка компанії, як-от монітор прийому замовлень на «МакДрайві» та деяка техніка на кухні, кажуть у пресслужбі компанії.

«Ми ще продовжуємо оглядати обладнання та аналізувати збитки», – додають там. Після початку повномасштабного вторгнення цей ресторан вже пʼять разів потерпав від обстрілів під час повітряних атак РФ, але цього разу пошкодження найбільш серйозні, кажуть у McDonalds.

Контекст

О 5:50 18 січня 2025 року у столиці оголосили повітряну тривогу і пролунали вибухи. Внаслідок атаки у Шевченківському районі у житлових будинках повибивало вікна. Постраждали й скляні елементи входу на станцію метро «Лукʼянівська».

Водночас були пошкоджені ТЦ Квадрат (Сільпо, Prostor, Аврора) і бізнес-центр «Лувр», які знаходяться поруч.