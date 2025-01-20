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Постраждалий від російського обстрілу McDonalds на Лукʼянівці у Києві відновлять протягом місяця

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

1 хв читання

Пошкоджений ресторан McDonalds /ДСНС України

Пошкоджений ресторан McDonalds Фото ДСНС України

Відновлення ресторану McDonalds біля станції метро «Лукʼянівська», який постраждав від російського обстрілу, займе близько місяця. Про це повідомили Forbes Ukraine у пресслужбі компанії.

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Ключові факти

  • Через російський обстріл найбільше постраждали фасад та стеля ресторану, а також інтер’єр. Ушкоджень зазнала коштовна техніка компанії, як-от монітор прийому замовлень на «МакДрайві» та деяка техніка на кухні, кажуть у пресслужбі компанії. 
  • «Ми ще продовжуємо оглядати обладнання та аналізувати збитки», – додають там. Після початку повномасштабного вторгнення цей ресторан вже пʼять разів потерпав від обстрілів під час повітряних атак РФ, але цього разу пошкодження найбільш серйозні, кажуть у McDonalds

Контекст 

О 5:50 18 січня 2025 року у столиці оголосили повітряну тривогу і пролунали вибухи. Внаслідок атаки у Шевченківському районі у житлових будинках повибивало вікна. Постраждали й скляні елементи входу на станцію метро «Лукʼянівська».

Водночас були пошкоджені ТЦ Квадрат (Сільпо, Prostor, Аврора) і бізнес-центр «Лувр», які знаходяться поруч.

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