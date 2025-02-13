McDonald’s відновив роботу свого першого українського ресторану біля станції метро «Лукʼянівська» в Києві

Ресторан McDonaldʼs біля станції метро «Лук`янівська» 13 лютого 2025 року відновив свою роботу. Цей ресторан був першим у мережі McDonaldʼs в Україні, повідомила Forbes пресслужба McDonaldʼs Ukraine.

Ключові факти

Відновлювальні роботи тривали майже місяць. Цього разу пошкодження були найбільш серйозними, кажуть у пресслужбі McDonaldʼs Ukraine.

Постраждали фасад та стеля ресторану, а також інтер’єр; дорога техніка компанії, як-от каси та монітори прийому замовлень на «МакДрайві», деяка техніка на кухні та холодильне обладнання. Пошкодження також зазнало приміщення тренінг-центру для співробітників «МакДональдз», розташоване на другому поверсі будівлі.

Загалом це був п’ятий раз, коли саме цей ресторан на «Лук`янівській» було пошкоджено від обстрілів.

Контекст

О 5:50 18 січня 2025 року у столиці оголосили повітряну тривогу і пролунали вибухи. Внаслідок атаки в Шевченківському районі в житлових будинках повибивало вікна. Постраждали й скляні елементи входу на станцію метро «Лукʼянівська».

Водночас були пошкоджені ТЦ «Квадрат» («Сільпо», Prostor, «Аврора»), бізнес-центр «Лувр» і ресторан McDonaldʼs, які розташовані поруч. Працівники ресторану не постраждали, бо знаходилися в укритті на момент оголошення повітряної тривоги.

Відновлення постраждалого ресторану McDonaldʼs займе близько місяця, повідомляла Forbes Ukraine пресслужба мережі 20 січня 2025 року.