Trump Organization запускает мобильный сервис «Trump Mobile». Компания Дональда Трампа представила тарифный план для мобильных телефонов и смартфон стоимостью $499, который планируется выпустить в сентябре. Это новый шаг семейного бизнеса по привлечению консервативных потребителей, пишет Reuters.

Подробности

В рамках проекта представлен «золотой» смартфон T1 Phone, поступивший в продажу в августе 2025 года по цене $499.

Компания под руководством сыновей Трампа отметила, что T1 Phone – это премиальное устройство, выполненное в золотом цвете, символизирующее роскошь и статус, характерные для бренда Трампа. Смартфон позиционируется как американский продукт, разработанный и собранный в США, подчеркивающий идею «America First».

Однако Trump Mobile не занимается непосредственно дизайном или производством устройства, а использует лицензию на бренд Trump для сотрудничества с сторонними производителями.

T1 Phone работает на операционной системе Android и оснащен 6,8-дюймовым сенсорным экраном с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное взаимодействие и качественное изображение.

Золотое покрытие корпуса не только придает эстетической привлекательности, но и ассоциируется с премиальным сегментом, хотя детали по материалам (это сплошное золото, позолота или только цвет) пока не уточняются.

Устройство совместимо с флагманским тарифным планом «The 47 Plan» от Trump Mobile, который стоит $47,45 в месяц – символическая отсылка к 45-му и 47-му президентским срокам Дональда Трампа.

Этот тариф предлагает 5G-услуги через все три основные американские сети (Verizon, AT&T, T-Mobile), а также дополнительные преимущества, такие как телемедицинские консультации, круглосуточная помощь на дорогах и бесплатные международные звонки более чем в 100 стран.

«Trump Mobile – это не просто телефонный сервис, это движение за возвращение Америки во главу угла. Наш золотой T1 Phone – это символ качества, гордости и инноваций», – заявил Дональд Трамп-младший, исполнительный вице-президент Организации Трампа, во время презентации в Trump Tower в Нью-Йорке.

Контекст

Этот проект расширяет бизнес-портфель семьи Трампа, которая ранее была известна недвижимостью, гостиницами и гольф-курортами, а в последнее время активно осваивает цифровые медиа, криптовалюты и другие рынки. В то же время аналитики, в частности Паоло Пескаторе из PP Foresight, отмечают, что коммерческие детали сотрудничества с телекоммуникационными партнерами остаются нечеткими, что вызывает вопросы относительно реальной структуры проекта.