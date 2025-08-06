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За полгода работы MegogoBooks продал более 100 000 книг и привлек 200 издателей

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

За полгода работы онлайн-магазин MegogoBooks продал более 100 000 книг, привлек 200 издателей и готовится к запуску доставки в США. Об этом рассказала директор по контенту Екатерина Котвицкая в интервью AIN.

Подробности

  • С момента запуска в декабре 2024 года MegogoBooks расширил ассортимент с 10 000 книг от 100 издательств до 17 000 наименований от более 200 издателей, что составляет большинство активных игроков украинского рынка.
  • Самым успешным месяцем стал июнь, в то время как март и апрель были менее активными. По словам Котвицкой, средний чек превысил прогнозируемые 350 грн, хотя большая часть дохода идет издателям.
  • Компания работает с «Новой почтой», обеспечивая доставку по Украине в среднем менее чем за сутки, а в отдельных случаях – за три часа.
  • С мая книжный магазин запустил доставку в 15 стран Европы, в том числе бесплатную в Польшу, и планирует выход на рынок США, где благоприятные таможенные правила для книг открывают перспективы для B2C и B2B продаж, пояснила Котвицкая.

Контекст

В декабре прошлого года медиасервис Megogo запустил онлайн-магазин MegogoBooks. Megogo – серьезный конкурент многим игрокам рынка, считает директор сети книжных магазинов «Книголенд» Игорь Зарудко. Крупнейшие онлайн-продавцы книг – Yakaboo и «Книгарня Є». Выручка Yakaboo за 2023 год – 503 млн грн, «Книгарні Є» – 412 млн грн. За два года компания увеличила выручку от онлайн-продаж в 2,6 раза, по данным Украинского института книги.

Новый игрок может изменить ландшафт рынка, добавляет директор сети книжных магазинов Vivat Руслан Онощенко. Появление Megogo существенно не увеличит рынок, клиенты перейдут преимущественно из других онлайн-магазинов, считает Зарудко.

Чем магазин MegogoBooks будет отличаться от конкурентов и сколько компания могла инвестировать в запуск, читайте в материале Forbes Ukraine.

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