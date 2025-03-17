Сеть Forever 21 закроет все магазины в США после банкротства

Forever 21 объявила о закрытии всех 350 магазинов в США после подачи заявления о банкротстве 16 марта. Компания объясняет свое решение жесткой конкуренцией со стороны онлайн-гигантов быстрой моды, таких как Shein и Temu, пишет американский Forbes со ссылкой на заявление компании.

Подробности

Сеть Forever 21 подала заявление о банкротстве в суде Делавера, говорится в заявлении компании. Она планирует упорядоченный выход с рынка США.

Сайт Forever 21 продолжит работу, пока компания проводит ликвидационную распродажу в своих магазинах. Правообладатель бренда Authentic Brands Group может передать лицензию другим операторам.

Финансовый директор Forever 21 Брэд Селл заявил, что компания не смогла найти «устойчивый путь вперед» из-за конкуренции со стороны иностранных ритейлеров быстрой моды, пользующихся таможенными льготами в США, в частности Shein и Temu.

Forever 21 также пострадала от роста затрат, экономического давления на своих клиентов и изменений потребительских привычек.

В США работает около 350 магазинов Forever 21, всего в мире – 540.

Контекст

Forever 21 основана в 1984 году и стала известна благодаря доступной одежде, конкурируя с H&M и Abercrombie & Fitch. В 2015 году выручка компании превысила $4 млрд, однако позже бизнес начал терять позиции из-за перехода потребителей в онлайн.

В 2019 году компания впервые прошла процедуру банкротства, тогда закрыли до 178 магазинов в США. Пандемия только усугубила ситуацию. В 2020-м Forever 21 выкупили Authentic Brands Group и Simon Property Group за $81 млн.

Гендиректор Authentic Brands Джейми Салтер назвал покупку Forever 21 «вероятно, самой большой ошибкой», отметив, что не учел появление Shein и Temu.