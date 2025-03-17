Мережа Forever 21 закриє всі магазини в США після банкрутства

Forever 21 оголосила про закриття всіх 350 магазинів у США після подання заяви про банкрутство 16 березня. Компанія пояснює своє рішення жорсткою конкуренцією з боку онлайн-гігантів швидкої моди, таких як Shein і Temu, пише американський Forbes з посиланням на заяву компанії.

Деталі

Мережа Forever 21 подала заяву про банкрутство у суді Делаверу, йдеться в заяві компанії. Вона планує «упорядкований вихід» із ринку США.

Сайт Forever 21 продовжить працювати, поки компанія проводить ліквідаційний розпродаж у своїх магазинах. Правовласник бренду, Authentic Brands Group, може передати ліцензію іншим операторам.

Фінансовий директор Forever 21 Бред Селл заявив, що компанія не змогла знайти «стійкий шлях вперед» через конкуренцію з боку іноземних ритейлерів швидкої моди, які користуються митними пільгами в США, зокрема Shein і Temu.

Forever 21 також постраждала від зростання витрат, економічного тиску на своїх клієнтів і змін у споживчих звичках.

У США працює близько 350 магазинів Forever 21, загалом у світі – 540.

Контекст

Forever 21 заснована у 1984 році та стала відомою завдяки доступному одягу, конкуруючи з H&M і Abercrombie & Fitch. У 2015 році виторг компанії перевищив $4 млрд, однак пізніше бізнес почав втрачати позиції через перехід споживачів в онлайн.

У 2019 році компанія вперше пройшла процедуру банкрутства, тоді закрили до 178 магазинів у США. Пандемія лише погіршила ситуацію. У 2020 році Forever 21 викупили Authentic Brands Group і Simon Property Group за $81 млн.

Гендиректор Authentic Brands Джеймі Салтер назвав купівлю Forever 21 «ймовірно, найбільшою помилкою», зазначивши, що не врахував появу Shein і Temu.