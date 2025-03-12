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Бизнесмен Николай Кмить построит гостиницу в Трускавце

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

Совладелец горнолыжного курорта «Плай» и гостиницы «Святой Шарбель» Николай Кмить планирует построить новую гостиницу в Трускавце на 200 номеров. Об этом он сообщил 12 марта в эфире «Business Breakfast с Владимиром Федориным».

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Ключевые факты

  • Для будущего отеля уже купили землю в Трускавце, площадь – около восьми гектаров, сообщил Кмить.
  • Номерной фонд будущего комплекса – 200 номеров. Это будет гостиница «класса люкс с хорошей лечебно-бальнеологической базой», рассказал Кмить.
  • «Проектирование начинаем понемногу», – говорит бизнесмен. Строительство гостиницы может занять 2–3 года, рассказал он.

Контекст

Основные текущие бизнесы Николая Кмитя – семейная ферма и производство сыров «Мукко», отель «Святой Шарбель», которым он владеет вместе с Тарасом Кицмеем из SoftServe, горнолыжный курорт «Плай» и отель «Мраморный дворец», которые он купил вместе с совладельцами SoftServe Тарасом Кицмеем, Олегом Денисом, Ярославом Любинцом в сентябре 2024 года.

На территории комплекса «Плай» расположены два кресельных подъемника и бугельный подъемник, работает отдельная детская горка. Протяженность горнолыжных трасс – около 5 км.

Курорт имеет три гостиницы, мотель, отдельные коттеджи для проживания. В «Плае» в отелях около 160 номеров на 300 человек, не считая 13 коттеджей, в каждом из которых могут проживать до 10 человек. Инфраструктура включает в себя несколько ресторанов, два спа-центра, конференц-комплекс, крытый спортивно-развлекательный комплекс, лыжную школу, боулинг и т.д. На территории также работает музей и церковь.

В декабре–январе сезона 2024/2025 горнолыжный курорт сработал лучше, чем ожидали, рассказал Кмить. Средняя загрузка – 50–55%, в выходные и праздничные дни – до 100%. За два месяца было продано 45 000 скипасов. В планах – сделать «Плай» круглогодичным курортом, построить новую гостиницу и коттеджи, увеличить протяженность трасс.

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