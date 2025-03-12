Бізнесмен Микола Кміть побудує готель у Трускавці

Співвласник гірськолижного курорту «Плай» і готелю «Святий Шарбель» Микола Кміть планує побудувати новий готель у Трускавці на 200 номерів. Про це він повідомив 12 березня в ефірі «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» .

Ключові факти

Для майбутнього готелю вже купили землю в Трускавці, площа – близько восьми гектарів, повідомив Кміть.

Номерний фонд майбутнього комплексу – 200 номерів. Це буде готель «класу люкс із хорошою лікувально-бальнеологічною базою», розповів Кміть.

«Проєктування починаємо потроху», – каже бізнесмен. Будівництво готелю може зайняти 2–3 роки, розповів він.

Контекст

Основні поточні бізнеси Миколи Кмітя – сімейна ферма і виробництво сирів «Мукко», готель «Святий Шарбель», яким він володіє разом із Тарасом Кицмеєм із SoftServe, гірськолижний курорт «Плай» і готель «Мармуровий палац», які він купив разом із співвласниками SoftServe Тарасом Кицмеєм, Олегом Денисом, Ярославом Любінцем у вересні 2024 року.

На території комплексу «Плай» розташовані два крісельні підйомники та бугельний витяг, працює окрема дитяча гірка. Протяжність гірськолижних трас – близько 5 км.

Курорт має три готелі, мотель, окремі котеджі для проживання. У «Плаї» в готелях близько 160 номерів на 300 людей, не враховуючи 13 котеджів, у кожному з яких можуть проживати до 10 людей. Інфраструктура містить декілька ресторанів, два спа-центри, конференц-комплекс, критий спортивно-розважальний комплекс, лижну школу, боулінг тощо. На території також працюють музей і церква.

У грудні–січні сезону 2024/2025 гірськолижний курорт спрацював краще, ніж очікували, розповів Кміть. Середнє завантаження – 50–55%, у вихідні та святкові дні – до 100%. За два місяці продали 45 000 скіпасів. У планах – зробити «Плай» цілорічним курортом, побудувати новий готель і котеджі, збільшити протяжність трас.