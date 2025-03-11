Правительство изучает возможность введения санкций против Иванющенко и Аврамова – Шмыгаль

Министерство экономики обратилось в правоохранительные и разведывательные органы с запросом о наличии оснований для введения санкций против экс-нардепа от «Партии регионов» Юрия Иванющенко и его бизнес-партнера Ивана Аврамова. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ответе на петицию №41/007808-25эп.