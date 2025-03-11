Правительство изучает возможность введения санкций против Иванющенко и Аврамова – Шмыгаль

Министерство экономики обратилось в правоохранительные и разведывательные органы с запросом о наличии оснований для введения санкций против экс-нардепа от «Партии регионов» Юрия Иванющенко и его бизнес-партнера Ивана Аврамова. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ответе на петицию №41/007808-25эп.
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Подробности
- Согласно Порядку подготовки предложений Кабмина о применении санкций, инициатор должен предоставить данные о действиях и фактах, подтверждающих необходимость таких мер, заявил Шмыгаль.
- После получения ответа ведомство проработает его согласно законодательству и при наличии предусмотренных законом оснований сформирует предложения о введении специальных экономических и других ограничительных мер, добавил премьер.
Контекст
28 февраля петиция на сайте Кабмина с призывом внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения о персональных санкциях против Иванющенко и Аврамова набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.
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