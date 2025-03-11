Уряд вивчає можливість введення санкцій проти Іванющенка та Аврамова – Шмигаль

Міністерство економіки звернулося до правоохоронних та розвідувальних органів із запитом про наявність підстав для введення санкцій проти екснардепа від «Партії регіонів» Юрія Іванющенка та його бізнес-партнера Івана Аврамова. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відповіді на петицію №41/007808-25еп.