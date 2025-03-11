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Уряд вивчає можливість введення санкцій проти Іванющенка та Аврамова – Шмигаль

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Уряд вивчає можливість введення санкцій проти Іванющенка та Аврамова – Шмигаль /пресслужба КМУ

пресслужба КМУ

Міністерство економіки звернулося до правоохоронних та розвідувальних органів із запитом про наявність підстав для введення санкцій проти екснардепа від «Партії регіонів» Юрія Іванющенка та його бізнес-партнера Івана Аврамова. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відповіді на петицію №41/007808-25еп.

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Деталі 

  • Відповідно до Порядку підготовки пропозицій Кабміну про застосування санкцій, ініціатор має надати дані про дії та факти, які підтверджують необхідність таких заходів, заявив Шмигаль. 
  • Після отримання відповіді відомство опрацює її згідно із законодавством і, за наявності передбачених законом підстав, сформує пропозиції про запровадження спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, додав прем’єр.

Контекст 

28 лютого петиція на сайті Кабміну із закликом внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції про персональні санкції проти Іванющенка та Аврамова набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

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