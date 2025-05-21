Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ декілька моделей спеціалізованих човнів українського виробництва (фото)

Міністерство оборони України сертифікувало та дозволило використовувати у Збройних силах кілька моделей спеціалізованих човнів вітчизняного виробництва. Про це повідомило Головне управління забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки 21 травня.

Деталі

Ці човни здатні виконувати різноманітні завдання у відкритому морі, річкових гирлах, на озерах та інших водоймах, завдяки конструкції, що забезпечує маневреність у важкодоступних місцях, таких як плавні чи замулені акваторії.

Вони вирізняються стійкістю до хвилювання, високою вантажопідйомністю та малою осадкою. Човни можуть оснащуватися носовими турелями, системами радіоелектронної боротьби, ехолотами, лафетами, мобільними паливними баками та іншим обладнанням, адаптованим до умов сучасного бою.

Ці човни успішно пройшли випробування в реальних бойових умовах, повідомили у Міноборони.

Контекст

У квітні 2025 року Міністерство оборони України сертифікувало та допустило до використання в Силах оборони понад 120 нових зразків озброєння і техніки, з яких понад 85% виготовлено в Україні. Від початку року кодифіковано більш ніж 400 одиниць української зброї та техніки.

До переліку увійшли безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби, автомобілі, засоби зв’язку та наземні роботизовані комплекси.