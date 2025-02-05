Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

МОН утвердило постоянный состав Наблюдательного совета Киевского авиационного института. Кто туда вошел

Анастасия Несенюк
Анастасия Несенюк
Forbes

1 хв читання

Минобразования официально утвердило состав Наблюдательного совета Киевского авиационного института (КАИ). В него вошли три члена предыдущего экспериментального совета и четыре новых человека. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба КАИ.

Наблюдательный совет будет избирать президента КАИ. С апреля 2024 года обязанности главы университета временно исполняет Ксения Семенова.

Ключевые факты

  • Минобразования официально утвердило состав Наблюдательного совета КАИ. Предыдущий Наблюдательный совет работал в университете экспериментально с января 2024 года.
  • В обновленный совет вошли бывший СЕО оператора «Киевстар» Петр Чернышев, член парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук и заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр. Все трое ранее работали в экспериментальной итерации совета.
  • Среди новых членов – директор Фонда «Вернись живым» Тарас Чмут, IТ Амбасадор Украины от МИД Евгения Беспалова, инвестиционный аналитик Horizon Capital Андрей Бродецкий и старший научный сотрудник Института физики НАН Украины Антон Сененко.
  • В общей сложности к конкурсу были допущены 30 кандидатов. Членов Наблюдательного совета КАИ выбирал комитет, куда вошли трое представителей иностранных организаций, сотрудничающих с Украиной в сфере высшего образования, и трое представителей от МОН.
  • Одной из обязанностей Наблюдательного совета будет избрание президента КАИ. В настоящее время должность занимает Ксения Семенова, которая с 10 апреля 2024-го стала и.о. ректора НАУ, а впоследствии и.о. президента КАИ после превращения вуза в государственное некоммерческое предприятие.
Наблюдательный совет КАИ, НАУ

Состав Наблюдательного совета Киевского авиационного института (КАИ).

Контекст

Наблюдательный Совет КАИ отвечает за стратегию развития вуза, привлечение финансирования, утверждение финплана и отчета, выбор руководителя университета, назначение деканов и заведующих кафедрами, формирование их целей и т.д.

Перезапуск наблюдательных советов при университетах – один из компонентов реформы высшего образования в Украине. «Двигаемся в сторону корпоративного управления, когда Наблюдательный совет реально осуществляет управление в университете», – говорил Forbes заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в апреле 2024 года.

Наблюдательные советы при университетах не являются новинкой. Их наличие предусмотрено законом «О высшем образовании». «Обычно они выполняют декоративную функцию, потому что членов назначают по представлению ректора», – говорила в апреле 2024-го Forbes Семенова.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине