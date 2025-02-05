МОН утвердило постоянный состав Наблюдательного совета Киевского авиационного института. Кто туда вошел

Минобразования официально утвердило состав Наблюдательного совета Киевского авиационного института (КАИ). В него вошли три члена предыдущего экспериментального совета и четыре новых человека. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба КАИ.
Наблюдательный совет будет избирать президента КАИ. С апреля 2024 года обязанности главы университета временно исполняет Ксения Семенова.
Ключевые факты
- Минобразования официально утвердило состав Наблюдательного совета КАИ. Предыдущий Наблюдательный совет работал в университете экспериментально с января 2024 года.
- В обновленный совет вошли бывший СЕО оператора «Киевстар» Петр Чернышев, член парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук и заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр. Все трое ранее работали в экспериментальной итерации совета.
- Среди новых членов – директор Фонда «Вернись живым» Тарас Чмут, IТ Амбасадор Украины от МИД Евгения Беспалова, инвестиционный аналитик Horizon Capital Андрей Бродецкий и старший научный сотрудник Института физики НАН Украины Антон Сененко.
- В общей сложности к конкурсу были допущены 30 кандидатов. Членов Наблюдательного совета КАИ выбирал комитет, куда вошли трое представителей иностранных организаций, сотрудничающих с Украиной в сфере высшего образования, и трое представителей от МОН.
- Одной из обязанностей Наблюдательного совета будет избрание президента КАИ. В настоящее время должность занимает Ксения Семенова, которая с 10 апреля 2024-го стала и.о. ректора НАУ, а впоследствии и.о. президента КАИ после превращения вуза в государственное некоммерческое предприятие.
Контекст
Наблюдательный Совет КАИ отвечает за стратегию развития вуза, привлечение финансирования, утверждение финплана и отчета, выбор руководителя университета, назначение деканов и заведующих кафедрами, формирование их целей и т.д.
Перезапуск наблюдательных советов при университетах – один из компонентов реформы высшего образования в Украине. «Двигаемся в сторону корпоративного управления, когда Наблюдательный совет реально осуществляет управление в университете», – говорил Forbes заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в апреле 2024 года.
Наблюдательные советы при университетах не являются новинкой. Их наличие предусмотрено законом «О высшем образовании». «Обычно они выполняют декоративную функцию, потому что членов назначают по представлению ректора», – говорила в апреле 2024-го Forbes Семенова.
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