МОН утвердило постоянный состав Наблюдательного совета Киевского авиационного института. Кто туда вошел

Минобразования официально утвердило состав Наблюдательного совета Киевского авиационного института (КАИ). В него вошли три члена предыдущего экспериментального совета и четыре новых человека. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба КАИ.

Наблюдательный совет будет избирать президента КАИ. С апреля 2024 года обязанности главы университета временно исполняет Ксения Семенова.