МОН затвердило постійний склад Наглядової ради Київського авіаційного інституту. Хто туди увійшов

Міносвіти офіційно затвердило склад Наглядової ради Київського авіаційного інституту (КАІ). До неї увійшли троє членів попередньої експериментальної ради та четверо нових осіб. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба КАІ.

Ключові факти

Міносвіти офіційно затвердила склад Наглядової ради КАІ. Попередня Наглядова рада працювала в університеті експериментально з січня 2024-го.

До оновленої ради увійшли колишній СЕО оператора «Київстар» Петро Чернишов, член парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук та заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр. Усі троє раніше працювали в експериментальній ітерації ради.

Серед нових членів – директор Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, ІТ Амбасадорка України від МЗС Євгенія Беспалова, інвестиційний аналітик Horizon Capital Андрій Бродецький та старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України Антон Сененко.

Загалом до конкурсу були допущені 30 кандидатів. Членів Наглядової ради КАІ обирав комітет, куди увійшли троє представників іноземних організацій, які співпрацюють з Україною у сфері вищої освіти, і троє представників від МОН.

Одним з обовʼязків Наглядової ради буде обрання президента КАІ. Нині посаду обіймає Ксенія Семенова, яка з 10 квітня 2024-го стала в.о. ректорки НАУ, а згодом в.о. президентки КАІ після перетворення вишу на державне некомерційне підприємство.

Склад Наглядової ради Київського авіаційного інституту (КАІ).

Контекст

Наглядова Рада КАІ відповідає за стратегію розвитку вишу, залучення фінансування, затвердження фінплану та звіту, вибір керівника університету, призначення деканів і завідувачів кафедр, формування їхніх цілей тощо.

Перезапуск наглядових рад при університетах – один із компонентів реформи вищої освіти в Україні. «Рухаємося в бік корпоративного управління, коли Наглядова рада реально здійснює врядування в університеті», – говорив Forbes заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький у квітні 2024 року.

Наглядові ради при університетах не є новинкою. Їхня наявність передбачена законом «Про вищу освіту». «Зазвичай вони виконують декоративну функцію, бо членів призначають за поданням ректора», – говорила у квітні 2024-го Forbes Семенова.