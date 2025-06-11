Правительство решило создать онлайн-кабинет предпринимателя для поддержки малого и среднего бизнеса, система будет работать на платформе «Дія.бізнес», сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 11 июня.

Ключевые факты

По словам Шмыгаля, благодаря кабинету малый и средний бизнес сможет увидеть персонализированные программы поддержки и таким образом посредством государства расширить собственное дело.

Чиновник подчеркнул, что одним из приоритетов в работе правительства является поддержка украинского бизнеса. В частности успешно работает программа «Сделано в Украине», создаются новые индустриальные парки, вводятся программы льготного кредитования и безвозвратных грантов, проводится масштабная дерегуляция и диджитализация.

«Без сильной экономики не будет средств для финансирования армии и устойчивости нашего государства. Потому постоянно работаем над улучшением бизнес-климата», – подчеркнул премьер-министр.

Контекст

«Дія.Бизнес» – это суббренд экосистемы «Дія», в которую входят портал «Дія», мобильное приложение «Дія», национальные проекты «Дія.Цифровое образование», «Дія.Бизнес» и «Дія City». «Дія.Бізнес» является национальным проектом по развитию предпринимательства и экспорта, инициированного Минцифры в феврале 2020 года. С мая 2021-го ‌проект реализуется Минцифры совместно с Офисом по развитию предпринимательства и экспорта. Проект имеет ‌две составляющие – онлайн-портал и сеть ‌центров‌ ‌поддержки‌ ‌предпринимателей‌. ‌

Недавно стало известно, что банки и финансовые компании будут платить за доступ к документам клиентов через «Дію». Это первый шаг к монетизации успешного цифрового продукта государства. Новацию ранее анонсировал глава Минцифры Михаил Федоров. Forbes Ukraine узнал подробности. Как Минцифры переходит на рыночные рельсы и кто готов платить за госуслуги – в материале Forbes Ukraine.

За подключение к сервису банки и финансовые учреждения будут платить единовременно 21 617 грн, далее – 9,8 грн за каждую успешную операцию с документами, говорится в тексте Forbes Ukraine. Шеринг одного документа будет бесплатным, двух и более (мультишеринг) – платным.

Глобальная монетизация «Дії» – часть плана вывода приложения на IPO. Это мечта главы Минцифры Федорова, говорил он Forbes в 2023-м.