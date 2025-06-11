Уряд вирішив створити онлайн-кабінет підприємця для підтримки малого та середнього бізнесу, система працюватиме на платформі «Дія.Бізнес», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 11 червня.

Ключові факти

За словами Шмигаля, завдяки кабінету малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і таким чином за допомоги держави розширити власну справу.

Посадовець підкреслив, що одним із пріоритетів у роботі Уряду є підтримка українського бізнесу. Зокрема, успішно працює програма «Зроблено в Україні», створюються нові індустріальні парки, запроваджуються програми пільгового кредитування та безповоротних грантів, проводиться масштабна дерегуляція та діджиталізація.

«Без сильної економіки не буде коштів для фінансування армії та стійкості нашої держави. Тому постійно працюємо над покращенням бізнес-клімату», – підкреслив прем’єр-міністр.

Контекст

«Дія.Бізнес» – це суббренд екосистеми «Дії», до якої входять портал «Дія», мобільний застосунок «Дія», національні проєкти «Дія.Цифрова освіта», «Дія.Бізнес» і «Дія City». «Дія.Бізнес» є національним проєктом із розвитку підприємництва та експорту, який був ініційований Мінцифри у лютому 2020 року. З травня 2021-го ‌проєкт реалізується Мінцифри спільно з Офісом з розвитку підприємництва та експорту. Проєкт має‌ ‌дві складові – онлайн-портал та мережу ‌центрів‌ ‌підтримки‌ ‌підприємців‌. ‌

Нещодавно стало відомо, що банки та фінансові компанії платитимуть за доступ до документів клієнтів через «Дію». Це перший крок до монетизації найуспішнішого цифрового продукту держави. Новацію раніше анонсував очільник Мінцифри Михайло Федоров. Forbes Ukraine дізнався подробиці. Як Мінцифри переходить на ринкові рейки і хто готовий платити за держпослуги – у матеріалі Forbes Ukraine.

За підключення до сервісу банки та фінансові установи сплачуватимуть одноразово 21 617 грн, далі – 9,8 грн за кожну успішну операцію з документами, ідеться у тексті Forbes Ukraine. Шеринг одного документа буде безкоштовним, двох і більше (мультишеринг) – платним.

Глобально монетизація «Дії» – частина плану виведення додатка на IPO. Це мрія очільника Мінцифри Федорова, казав він Forbes у 2023-му.