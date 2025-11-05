Детективы Национального антикоррупционного бюро 4 ноября задержали заместителя гендиректора филиала «Атомэнергомаш» АО «НАЭК «Энергоатом» из-за подозрения в вымогательстве свыше 6 млн грн взятки. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ 5 ноября.

Подробности

По данным следствия, чиновница просила от представителя частного общества ежемесячные «проценты» за обеспечение своевременной оплаты выполненных работ по договорам подряда и не препятствование выполнению договорных обязательств.

По информации Бюро, сумма «вознаграждения» составляла от 10% до 15% стоимости работ.

В июне–ноябре 2025 года служащая извлекла неправомерную выгоду на общую сумму около 1,67 млн ​​грн.

«Общий размер неправомерной выгоды, которую она требовала, составил более 6,6 млн грн», – отмечают в НАБУ.

В настоящее время заместитель генерального директора задержана. Досудебное расследование продолжается.

Чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Филиал «Отдельное подразделение «Атомэнергомаш» (ОП «Атомэнергомаш») является структурным подразделением «Энергоатома». Филиал специализируется на ремонте, модернизации и производстве оборудования для атомных электростанций (АЭС). Он играет ключевую роль в обеспечении надежности и безопасности ядерных реакторов, а также локализации производства компонентов для международных партнеров. В состав «Атомэнергомаша» входят Завод специальных конструкций и Завод нестандартного оборудования и трубопроводов в Энергодаре, а также Ремонтно-механический завод в Южноукраинске.

Контекст

Госпредприятие НАЭК «Энергоатом» 4 ноября сообщило, что в одном из его филиалов проводились следственные действия. Предприятие подчеркнуло, что полностью сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя все необходимые документы и разъяснения.

НАЭК «Энергоатом» – государственное акционерное общество (с 2023 года, 100% акций принадлежат Украине), оператор всех действующих атомных электростанций страны. Компания является самым крупным производителем электроэнергии в Украине и имеет стратегическое значение для экономики и энергетической безопасности государства.

В состав «Энергоатома» входят четыре АЭС – Запорожская, Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая (в общей сложности 15 энергоблоков), Ташлыкская гидроаккумулирующая электростанция, Александровская ГЭС, а также Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива. Компания обеспечивает производство, поставку электроэнергии на рынок, ремонтные и монтажные работы, капитальное строительство, научно-техническую и инженерную поддержку.

«Энергоатом» генерирует около 50% электроэнергии Украины (до полномасштабного вторжения РФ в 2022 году – 55%, в осенне-зимние периоды – до 70%). За первое полугодие 2025 года компания получила 7,8 млрд грн чистой прибыли (против 7,4 млрд грн убытков за аналогичный период 2024-го), выручка выросла на 53%, до 125,2 млрд грн.