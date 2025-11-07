Нидерланды готовы снять контроль над китайским производителем чипов Nexperia во избежание конфликта с Пекином и не допустить сбоев в производстве авто по всему миру. Об этом 7 ноября пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Чипы Nexperia используются во многих автомобильных деталях – от фар до блоков электронного управления.
Подробности
- Правительство Нидерландов готово отменить министерский указ, предоставлявший ему право блокировать или изменять ключевые корпоративные решения Nexperia, при условии возобновления Китаем экспорта критических чипов, пишет издание.
- Если поставки возобновятся и будут подтверждены в ближайшие дни, Нидерланды готовы отменить свои полномочия уже на следующей неделе, отметили источники на условиях анонимности. Также необходимо решить денежные вопросы между Nexperia и её китайскими подразделениями.
- Акции Wingtech Technology Co., материнской компании Nexperia из Китая, резко выросли в последние минуты торгов и закрылись почти на 10% выше на Шанхайской бирже. Акции Volkswagen AG – крупнейшего европейского автопроизводителя, наиболее пострадавшего от нарушения цепи поставки – выросли на 1,3% в начале торгов во Франкфурте, что способствовало росту индекса Stoxx 600 Automobiles & Parts на 0,7%.
- В знак ослабления напряжения правительство Нидерландов заявило вечером четверга, что ожидает возобновления поставок чипов китайским подразделением Nexperia в ближайшие дни.
- «Учитывая конструктивный характер наших переговоров с китайскими властями, Нидерланды уверены, что поставки чипов из Китая в Европу и весь остальной мир вскоре возобновятся для клиентов Nexperia», – заявил министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс.
Контекст
Именно Карреманс спровоцировал конфликт, когда в конце сентября применил закон времен Холодной войны, чтобы предоставить правительству контроль над решениями Nexperia.
Член временного правительства Нидерландов ссылался на опасения, что Wingtech ограничивает работу производителя чипов и угрожает снабжению жизненно важными компонентами. В частности, речь шла о действиях основателя Wingtech Чжана Сюэчжэня, которые рассматривались как злоупотребление финансовыми ресурсами для личного обогащения CEO и его других компаний в Китае.
Wingtech отрицает эти обвинения и требует восстановления Чжана в должности генерального директора Nexperia после того, как амстердамский суд приостановил его полномочия 7 октября по жалобе менеджмента.
Вмешательство предоставило государству Нидерландов право блокировать или изменять ключевые решения, включая перемещение подразделений компании или увольнение руководителей, сроком до одного года. В ответ Пекин ввел ограничения на экспорт продукции Nexperia из Китая, до кризиса составлявшей около половины объемов компании.
Нидерландское подразделение поставляет чипы управления питанием для крупных автопроизводителей, в частности Volkswagen. После этого автопроизводитель заявил о возможной остановке производства.
29 октября он сообщил клиентам о прекращении прямой поставки пластин на свой сборочный завод в Китае из-за споров по поводу платежей и контроля. Без разрешения конфликта европейские автопроизводители столкнутся с остановкой производства в течение нескольких дней из-за истощения запасов, предупредило главное лобби отрасли.
