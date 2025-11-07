Нидерланды готовы снять контроль над китайским производителем чипов Nexperia во избежание конфликта с Пекином и не допустить сбоев в производстве авто по всему миру. Об этом 7 ноября пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Чипы Nexperia используются во многих автомобильных деталях – от фар до блоков электронного управления.

Подробности

Правительство Нидерландов готово отменить министерский указ, предоставлявший ему право блокировать или изменять ключевые корпоративные решения Nexperia, при условии возобновления Китаем экспорта критических чипов, пишет издание.

Если поставки возобновятся и будут подтверждены в ближайшие дни, Нидерланды готовы отменить свои полномочия уже на следующей неделе, отметили источники на условиях анонимности. Также необходимо решить денежные вопросы между Nexperia и её китайскими подразделениями.

Акции Wingtech Technology Co., материнской компании Nexperia из Китая, резко выросли в последние минуты торгов и закрылись почти на 10% выше на Шанхайской бирже. Акции Volkswagen AG – крупнейшего европейского автопроизводителя, наиболее пострадавшего от нарушения цепи поставки – выросли на 1,3% в начале торгов во Франкфурте, что способствовало росту индекса Stoxx 600 Automobiles & Parts на 0,7%.

В знак ослабления напряжения правительство Нидерландов заявило вечером четверга, что ожидает возобновления поставок чипов китайским подразделением Nexperia в ближайшие дни.

«Учитывая конструктивный характер наших переговоров с китайскими властями, Нидерланды уверены, что поставки чипов из Китая в Европу и весь остальной мир вскоре возобновятся для клиентов Nexperia», – заявил министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс.

Контекст

Именно Карреманс спровоцировал конфликт, когда в конце сентября применил закон времен Холодной войны, чтобы предоставить правительству контроль над решениями Nexperia.

Член временного правительства Нидерландов ссылался на опасения, что Wingtech ограничивает работу производителя чипов и угрожает снабжению жизненно важными компонентами. В частности, речь шла о действиях основателя Wingtech Чжана Сюэчжэня, которые рассматривались как злоупотребление финансовыми ресурсами для личного обогащения CEO и его других компаний в Китае.

Wingtech отрицает эти обвинения и требует восстановления Чжана в должности генерального директора Nexperia после того, как амстердамский суд приостановил его полномочия 7 октября по жалобе менеджмента.

Вмешательство предоставило государству Нидерландов право блокировать или изменять ключевые решения, включая перемещение подразделений компании или увольнение руководителей, сроком до одного года. В ответ Пекин ввел ограничения на экспорт продукции Nexperia из Китая, до кризиса составлявшей около половины объемов компании.

Нидерландское подразделение поставляет чипы управления питанием для крупных автопроизводителей, в частности Volkswagen. После этого автопроизводитель заявил о возможной остановке производства.

29 октября он сообщил клиентам о прекращении прямой поставки пластин на свой сборочный завод в Китае из-за споров по поводу платежей и контроля. Без разрешения конфликта европейские автопроизводители столкнутся с остановкой производства в течение нескольких дней из-за истощения запасов, предупредило главное лобби отрасли.