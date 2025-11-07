Нідерланди готові зняти контроль над китайським виробником чипів Nexperia, щоб уникнути конфлікту з Пекіном і не допустити збоїв у виробництві авто по всьому світу. Про це 7 листопада пише Bloomberg з посиланням на джерела. Чипи Nexperia застосовуються в багатьох автомобільних деталях – від фар до блоків електронного керування.

Деталі

Уряд Нідерландів готовий скасувати міністерський указ, який надавав йому право блокувати або змінювати ключові корпоративні рішення Nexperia, за умови відновлення Китаєм експорту критичних чипів, пише видання.

Якщо постачання відновиться і буде підтверджене найближчими днями, Нідерланди готові скасувати свої повноваження вже наступного тижня, зазначили джерела на умовах анонімності. Також необхідно вирішити фінансові питання між Nexperia та її китайськими підрозділами.

Акції Wingtech Technology Co., материнської компанії Nexperia з Китаю, різко зросли в останні хвилини торгів і закрилися майже на 10% вище на Шанхайській біржі. Акції Volkswagen AG – найбільшого європейського автовиробника, який найбільше постраждав від порушення ланцюга постачання – зросли на 1,3% на початку торгів у Франкфурті, що сприяло зростанню індексу Stoxx 600 Automobiles & Parts на 0,7%.

На ознаку послаблення напруги уряд Нідерландів заявив увечері четверга, що очікує відновлення постачання чипів китайським підрозділом Nexperia найближчими днями.

«З огляду на конструктивний характер наших переговорів з китайською владою, Нідерланди впевнені, що постачання чипів з Китаю до Європи та решти світу незабаром відновиться для клієнтів Nexperia», – заявив міністр економіки Нідерландів Вінсент Карреманс.

Контекст

Саме Карреманс спровокував конфлікт, коли наприкінці вересня застосував закон часів Холодної війни, щоб надати уряду контроль над рішеннями Nexperia.

Член тимчасового уряду Нідерландів посилався на побоювання, що Wingtech обмежує роботу виробника чипів і загрожує постачанню життєво важливих компонентів. Зокрема, йшлося про дії засновника Wingtech Чжана Сюечженя, які розглядалися як «зловживання фінансовими ресурсами для особистого збагачення CEO та його інших компаній у Китаї».

Wingtech заперечує ці звинувачення і вимагає відновлення Чжана на посаді генерального директора Nexperia після того, як амстердамський суд призупинив його повноваження 7 жовтня за скаргою менеджменту.

Втручання надало державі Нідерландів право блокувати або змінювати ключові рішення, включно з переміщенням підрозділів компанії чи звільненням керівників, терміном до одного року. У відповідь Пекін запровадив обмеження на експорт продукції Nexperia з Китаю, яка до кризи становила близько половини обсягів компанії.

Нідерландський підрозділ постачає чипи керування живленням для великих автовиробників, зокрема Volkswagen. Після цього автовиробник заявив про можливу зупинку виробництва.

29 жовтня він повідомив клієнтів про припинення прямого постачання пластин на свій складальний завод у Китаї через суперечки щодо платежів і контролю. Без вирішення конфлікту європейські автовиробники стикнуться з зупинкою виробництва протягом кількох днів через вичерпання запасів, попередило головне лобі галузі.